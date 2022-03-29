Как сейчас выглядит и чем занимается Маша Малиновская

Многие зрители помнят эту яркую блондинку по популярной программе "Соблазны с Машей Малиновской", в которую обращались девушки или молодые люди, неуверенные в верности своих партнеров. Однако в последнее время о телеведущей практически ничего неизвестно. "Рамблер" расскажет, чем занимается Маша Малиновская, и как она сейчас выглядит.

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С популярного реалити-шоу прошло уже много лет, но Маша Малиновская не теряла времени. Она успела поработать диджеем, сняться в нескольких фильмах и сериалах, выйти замуж, развестись, родить ребенка и сделать несколько пластических операций. Но обо всем по порядку.

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В фильмографии Малиновской значатся несколько проектов: "Все могут короли", "Счастливы вместе", "Мечты Алисы", "Блондинка в нокауте" и другие. Однако практически у каждого фильма и сериала с ее участием низкий рейтинг. Кроме этого, Малиновская успела поработать актрисой дубляжа. Так, она озвучила бегемота Глорию в мультфильмах "Мадагаскар", а также героиню Памелы Андерсон в фильме "Блондинка и блондинка".

Также Малиновская запустила свою собственную коллекцию одежды и аксессуаров, выпустила несколько синглов, она продолжает вести мероприятия и выступать с диджей-сетами.

Но все же большую часть жизни знаменитая блондинка решила посвятить личной жизни. Первый брак Малиновской оказался недолгим. Позже телеведущая призналась, что он был фиктивным, и в этом союзе она сделал аборт. Вторые отношения с бизнесменом Евгением Морозовым так и не закончились походом в ЗАГС, хотя дата уже была назначена. В 2009 году Малиновская вышла замуж за сына заместителя главы Администрации Архангельской области Дениса Давитиашвили. Однако уже в феврале 2010 года брак был расторгнут, причина — домашнее насилие. В этом союзе телеведущая также сделала аборт.

В 2011 году Малиновская все же стала мамой, родив сына от возлюбленного, личность которого она долгое время скрывала. И лишь несколько лет спустя, в эфире программы "Основано на реальных событиях", ведущая впервые назвала имя отца своего ребенка. Им оказался чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов. Только спустя время Малиновская узнала, что у ее избранника есть жена и четверо детей, поэтому девушка разорвала с ним отношения.

Сейчас телеведущая старается как можно больше времени проводить с сыном Мироном. Кроме этого, она надеется вновь стать мамой. Для этого Малиновская заморозила свои яйцеклетки, и водном из своих интервью рассказала, что воспользуется услугами донора, если не встретит того самого возлюбленного в течении пяти лет.