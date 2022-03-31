Рок впервые прокомментировал драку на «Оскаре»

«Мне нечего сказать об инциденте, так что если вы пришли сюда за этим… Послушайте, я написал целое шоу еще до тех выходных. Я все еще обдумываю то, что произошло. Так что в какой-то момент я определенно поделюсь своими мыслями. И это будет серьезно. А сейчас давайте посмеемся»,