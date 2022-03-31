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3 часа назад

Рок впервые прокомментировал драку на «Оскаре»

Катерина Саломе

Уже несколько дней все активно обсуждают громкий инцидент, случившийся на премии «Оскар», когда Уилл Смитт дал пощечину Крису Року. Причиной этому послужила шутка ведущего, брошенная в адрес жены актера Джады.

Рок впервые прокомментировал драку на «Оскаре»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На следующий день после содеянного Смитт публично извинился перед Роком, тем не менее члены американской академии уже начали дисциплинарное разбирательство в отношении актера. А накануне вечером, во время концерта в Бостоне, ситуацию впервые прокомментировал Крис.

«Мне нечего сказать об инциденте, так что если вы пришли сюда за этим… Послушайте, я написал целое шоу еще до тех выходных. Я все еще обдумываю то, что произошло. Так что в какой-то момент я определенно поделюсь своими мыслями. И это будет серьезно. А сейчас давайте посмеемся»,

— заявил Рок.

Ранее мы писали о том, что Безруков высказался о скандале со Смитом на «Оскаре».

ТВ,Оскар,Уилл Смитт,
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