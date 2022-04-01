Известный диетолог дал оценку советам Малышевой

«Мне некорректно по поводу коллег высказываться. Врачу бывает очень трудно удержаться в рамках врачебной деонтологии. Ты должен видеть того человека, кому ты даешь рекомендации, знать его ситуацию. Часто врач этот момент не до конца учитывает, и человек может принять за рекомендацию к действию. Это может быть вредным и опасным».