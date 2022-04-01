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2 часа назад

Известный диетолог дал оценку советам Малышевой

Даша Краснова

Шоу Елены Малышевой часто критикуют за смешные сценки с поющими органами. Врачи и вовсе считают, что ведущая рискует здоровьем зрителей, раздавая медицинские советы и называя препараты в прямом эфире.

Известный диетолог дал оценку советам Малышевой
Фото: кадр из передачикадр из передачи

В беседе с порталом BLITZ+ диетолог Михаил Гинзбург сообщил об ошибках, которые стоило бы избегать в шоу «Жить здорово!».

«Мне некорректно по поводу коллег высказываться. Врачу бывает очень трудно удержаться в рамках врачебной деонтологии. Ты должен видеть того человека, кому ты даешь рекомендации, знать его ситуацию. Часто врач этот момент не до конца учитывает, и человек может принять за рекомендацию к действию. Это может быть вредным и опасным».

Важно не следоват советам из телевизора, а обращаться к врачу в случае недомоганий.

До этого мы рассказывали про опасность употребления роллов и суши.

ТВ,Михаил Гинзбург,Елена Малышева,
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