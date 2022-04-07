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2 часа назад

Телеканал "Соловьев.Live" начнет вещание на частотах Euronews

Газета.Ruиещё 3

Новый телеканал "Соловьев.Live" начнет вещание на частотах Euronews, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Телеканал "Соловьев.Live" начнет вещание на частотах Euronews
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что с 7 апреля на частотах Euronews начнется вещание телеканала "Соловьев.Live". Тематика телеканала будет охватывать информационно-политические, общественно-политические, публицистические и социально-экономические сферы.

8 марта видеохостинг YouTube удалил основной и резервный канал "Соловьев Live". Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал российские власти принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube за цензуру отечественных СМИ.

ТВ,Владимир Соловьев,Google,
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