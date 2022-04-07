Новый телеканал "Соловьев.Live" начнет вещание на частотах Euronews, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что с 7 апреля на частотах Euronews начнется вещание телеканала "Соловьев.Live". Тематика телеканала будет охватывать информационно-политические, общественно-политические, публицистические и социально-экономические сферы.