Новый телеканал "Соловьев.Live" начнет вещание на частотах Euronews, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что с 7 апреля на частотах Euronews начнется вещание телеканала "Соловьев.Live". Тематика телеканала будет охватывать информационно-политические, общественно-политические, публицистические и социально-экономические сферы.
8 марта видеохостинг YouTube удалил основной и резервный канал "Соловьев Live". Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал российские власти принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube за цензуру отечественных СМИ.