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4 часа назад

Малахов высказался о внешности телеведущих

Мария Каткова

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что шоу может легко потерять популярность из-за внешности ведущего. Об этом он сообщил интервью на YouTube-канале «Просто о сложном».

Малахов высказался о внешности телеведущих
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Малахов пояснил, что продюсеры российских телеканалов часто выпускают похожие друг на друга программы, поэтому успех зависит от того, как будет выглядеть и подавать себя телеведущий.

«Все каналы показывают одинаковые шоу», — отметил он.

При этом, по мнению телеведущего, люди больше обращают внимание на программы, где ведущий «более ухоженный, более шикарен». Малахов отметил, что похожая ситуация развивается и за рубежом.

Ранее сообщалось, что Малахов вспомнил, как он стал хулиганом.

ТВ,Андрей Малахов,
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