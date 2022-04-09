Малахов высказался о внешности телеведущих

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что шоу может легко потерять популярность из-за внешности ведущего. Об этом он сообщил интервью на YouTube-канале «Просто о сложном».

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Малахов пояснил, что продюсеры российских телеканалов часто выпускают похожие друг на друга программы, поэтому успех зависит от того, как будет выглядеть и подавать себя телеведущий.

«Все каналы показывают одинаковые шоу», — отметил он.

При этом, по мнению телеведущего, люди больше обращают внимание на программы, где ведущий «более ухоженный, более шикарен». Малахов отметил, что похожая ситуация развивается и за рубежом.