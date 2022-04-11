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6 часов назад

Пончик раскрыт! Ирина Понаровская покинула шоу «Маска»

Eva.ruиещё 1

Поклонники популярного музыкального шоу «Маска» простились с очередным участником проекта. В девятом выпуске третьего сезона была раскрыта героиня, выступавшая на сцене в забавном костюме розового Пончика.

Пончик раскрыт! Ирина Понаровская покинула шоу «Маска»
Фото: Eva.ruEva.ru

В очередном выпуске костюмированного шоу-проекта «Маска» номинантами на выбывание оказались три сильных участника, среди которых был покоривший членов жюри исполнением кавера песни Григория Лепса Мухомор, неожиданно ставшая лиричной Пчела с треком Ларисы Долиной и Пончик с хитом Лаймы Вайкуле «Легкой джазовой походкой».

Из номинированной троицы зрители решили спасти Мухомора, а члены жюри, которые давно догадывались, кто прячется под маской Пончика, решились на раскрытие именного этого участника. Филипп Киркоров был уверен, что в забавном образе на сцену выходит Наргиз Закирова, Регина Тодоренко предположила, что перед ними актриса Ия Нинидзе, остальные судьи были убеждены — это Ирина Понаровская, и именно их версия оказалась верна.

«Спасибо вам всем большое, я воспринимаю свое участие здесь как самую милую, добрую, прелестную сказку за всю свою творческую жизнь. Я ее буду рассказывать внукам», — откровенно поблагодарила коллег и членов жюри Понаровская.

Также заслуженная артистка назвала свое участие в «Маске» лучшим сценическим приключением в жизни, а на прощание исполнила композицию Максима Фадеева — «Стану ли я счастливей».

ТВ,Маска,Наргиз Закирова,Регина Тодоренко,Ия Нинидзе,Ирина Понаровская,Лайма Вайкуле,Григорий Лепс,Максим Фадеев,Филипп Киркоров,
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