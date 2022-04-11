Как выглядел герой «Холостяка» Димаш Адилет 5 лет назад

В марте 2022 года на экраны вышел новый сезон полюбившегося шоу «Холостяк». На этот раз главных героев целых 2, и оба, как на подбор, «красавцы-миллионеры». Первым «холостяком» стал владелец конного бизнеса Александр Гранков, вторым – казах Димаш Адилет, который с 11 лет живет в Швейцарии.

Конечно, всеобщее внимание сразу стало приковано к двум молодым мужчинам, которые считаются завидными женихами. Но больше интереса вызывает фигура Димаша, который, как оказалось, не всегда был таким привлекательным молодым человеком.

Сейчас парню 26 лет, и его тело выглядит идеально. Димаш, не щадя себя, ежедневно, по несколько часов, проводит в спортзале. От того у него такая спортивная фигура.

На днях «холостяк» решил показать, как он выглядел в 2017 и 2018 годах, и многие были поражены, насколько сильно мужчина преобразился. Из тощего «хлюпика» он превратился в настоящего мачо, с кубиками на прессе и рельефным телом.

Клео.Ру

Как пояснил Димаш, на первом фото его самый низкий вес, составляющий всего 64 кг. Тогда мужчина сильно болел, практически не ходил в спортзал, отсиживаясь дома и пытаясь поправить свое здоровье. Уже через 1,5 года он добился удовлетворительной формы, а его вес увеличился до 73 кг – это второе фото.

Сейчас же Адилет весит 81 кг, а его рост составляет 180 см. Он признается, что на шоу немного расслабился, но сейчас планирует взять себя в руки и вновь заняться своим телом.