Авербух высказался о судьбе популярного шоу на Первом канале

Продюсер популярного шоу о фигурном катании «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о судьбе проекта. О съемках нового сезона передачи спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

«Решение о новом сезоне "Ледникового периода" на данный момент пока не принято», — заявил Авербух. Другие подробности о планах относительно программы не приводятся.

12 апреля в СМИ появился слух о приостановке «Ледникового периода». В частности, издание «Телепрограмма» сообщило со ссылкой на комментарий продюсера, что съемки шоу на осень пока не запланированы и проект берет паузу.

Программа «Ледниковый период» транслируется на Первом канале с 2007 года. В шоу участвуют звезды кино, эстрады, театра, интернета и других сфер. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами и соревнуются с другими знаменитостями.

Ранее также был опровергнут слух о закрытии комедийного шоу «Что было дальше?», выходящего на YouTube. Его продюсер Дарья Морозова подчеркнула, что проект взял межсезонную паузу.