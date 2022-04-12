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5 часов назад

Авербух высказался о судьбе популярного шоу на Первом канале

Lenta.ru

Продюсер популярного шоу о фигурном катании «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о судьбе проекта. О съемках нового сезона передачи спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

Авербух высказался о судьбе популярного шоу на Первом канале
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

«Решение о новом сезоне "Ледникового периода" на данный момент пока не принято», — заявил Авербух. Другие подробности о планах относительно программы не приводятся.

12 апреля в СМИ появился слух о приостановке «Ледникового периода». В частности, издание «Телепрограмма» сообщило со ссылкой на комментарий продюсера, что съемки шоу на осень пока не запланированы и проект берет паузу.

Программа «Ледниковый период» транслируется на Первом канале с 2007 года. В шоу участвуют звезды кино, эстрады, театра, интернета и других сфер. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами и соревнуются с другими знаменитостями.

Ранее также был опровергнут слух о закрытии комедийного шоу «Что было дальше?», выходящего на YouTube. Его продюсер Дарья Морозова подчеркнула, что проект взял межсезонную паузу.

Перед этим ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева прокомментировала информацию о предполагаемой остановке передачи. Она заявила, что проект продолжает существование. О том, что «Жить здорово!» якобы закрывается, ранее сообщал Telegram-канал Baza. 11 апреля шоу вернулось в эфир.

ТВ,Ледниковый период,Дарья Морозова,Илья Авербух,Елена Малышева,Первый канал,
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