Ведущий Comment Out прокомментировал слухи о закрытии шоу

Ведущий и создатель популярного юмористического шоу Comment Out на YouTube Владимир Маркони прокомментировал слух о закрытии программы, появившийся в некоторых Telegram-каналах. В разговоре с «Лентой.ру» он опроверг информацию об остановке проекта.
«Как и большинство YouTube-каналов, мы на данный момент просто взяли небольшую паузу, небольшой отпуск»,
— заявил телеведущий. По его словам, команда проекта решила, что сейчас неподходящее время для выпуска развлекательного шоу.
Маркони подчеркнул, что с Comment Out «все в порядке». Помимо того, шоумен уточнил, что направил свои силы на работу в шоу «Талант» на телеканале «Пятница!»
Информацию о предполагаемом закрытии Comment Out 13 апреля распространил ряд Telegram-каналов. Утверждалось, что прекратить работу над проектом было решено еще в 2021 году. Причиной якобы стала усталость создателей от шоу, дефицит участников и снижение числа просмотров выпусков.
Проект Comment Out выходит на YouTube-канале «Чикен Карри» с 2018 года. В шоу участвуют знаменитости из разных сфер. По задумке проекта, звезда должна написать провокационный комментарий в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) другого известного человека. В случае отказа участник шоу выполняет неприятное задание.