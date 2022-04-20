Экс-ведущему "Орла и Решки" Птушкину могли запретить въезд в Россию на 50 лет

Украинскому шоумену, экс-ведущему шоу «Орел и Решка» Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник. Решение может быть связано с критикой спецоперации России на Украине.

Фото: Антон Птушкин/YouTube Антон Птушкин/YouTube

Источник утверждает, что запрет на въезд в Россию для блогера действует с 16 апреля 2022 года, то есть в течение 50 лет. На момент снятия запрета Птушкину исполнится почти 88 лет.

Официальных комментариев от российских правоохранительных органов и самого Птушкина на этот счет не поступало.

Антон Птушкин после ухода из «Орла и Решки» продолжил вести блог о путешествиях, на его YouTube-канал подписаны почти 6 млн человек.