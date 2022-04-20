Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
3 часа назад

Экс-ведущему "Орла и Решки" Птушкину могли запретить въезд в Россию на 50 лет

Газета.Ruиещё 5

Украинскому шоумену, экс-ведущему шоу «Орел и Решка» Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник. Решение может быть связано с критикой спецоперации России на Украине.

Экс-ведущему "Орла и Решки" Птушкину могли запретить въезд в Россию на 50 лет
Фото: Антон Птушкин/YouTubeАнтон Птушкин/YouTube

Источник утверждает, что запрет на въезд в Россию для блогера действует с 16 апреля 2022 года, то есть в течение 50 лет. На момент снятия запрета Птушкину исполнится почти 88 лет.

Официальных комментариев от российских правоохранительных органов и самого Птушкина на этот счет не поступало.

Антон Птушкин после ухода из «Орла и Решки» продолжил вести блог о путешествиях, на его YouTube-канал подписаны почти 6 млн человек.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск стендапера Идрака Мирзализаде к Министерству внутренних дел, сократившему срок нежелательности его пребывания в России с пожизненного до 14 лет.

ТВ,Антон Птушкин,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители