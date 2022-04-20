"Путь Христа": 5 причин для просмотра фильма Первого канала

23 апреля, накануне одного из самых больших православных праздников — Пасхи — Первый канал покажет документальную ленту "Путь Христа". Фильм начнётся в 10:15 по Московскому времени. И вот почему не стоит его пропускать:

Фото: Первый канал/1tv.ru Первый канал/1tv.ru

Детство.

В фильме расскажут, каким было детство, семья и быт Иисуса — прольют свет на тот период, когда он ещё вёл жизнь обычного человека. Ведь верующие ничего не знают о нём... А так интересно, что он любил, чем был наполнен каждый его день, кто был с ним рядом...

Вифлеем.

Вы знаете о численности населения Вифлеема? А о том, сколько из жителей этого города — православные христиане? В фильме "Путь Христа" назовут точное число верующих и объяснят, почему мэр города также должен придерживаться этой веры.

Пещера.

В Библии написано, что Иисус Христос родился в пещере. Авторы фильма побывают в ней и покажут ясли, в которые был положен младенец после рождения. Также зрители увидят Вифлеемскую звезду, к которой во время молитв прикладываются паломники.

Реальные истории.

В Храме Рождества в Вифлееме находится икона Божьей матери, к которой обращаются с молитвами женщины, желающие познать радость материнства. Одна из таких женщин стала мамой в 41 год. Её история, а также другие чудесные истории стали частью фильма.

Участники.