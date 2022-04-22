Ведущий «Сто к одному» сделал громкое заявление и ушел из передачи

Бессменный ведущий шоу «Сто к одному» Александр Гуревич сделал громкое заявление, после чего ушёл из передачи. Он заявил, что не может шутить и веселиться на фоне событий, которые происходят в мире.

Фото: Кадр из передачи Кадр из передачи

Более того, Гуревич считает, что такого же мнения придерживаются некоторые участники шоу.

Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, - заявил 57-летний ведущий.

Появится у шоу новый ведущий или передача прекратит своё существование, пока неизвестно, пишет StarHit.

Напомним, «Сто к одному» выходит в эфире канала «Россия 1» с 1998 года. Всё это время ведущим шоу был Александр Гуревич. Цель участников – угадать распространённые ответы людей с улицы на предложенные вопросы. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

Между тем из-за спецоперации на Украине от развлекательных передач отказался Первый канал. Из эфира убрали шоу «Давай поженимся!», «Мужское/Женское», «Модный приговор», «Вечерний Ургант» и др. Руководство канала решило, что в нынешних условиях для зрителя важнее новости и общественно-политический контент.