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21 минуту назад

Дятлов назвал причину участия в шоу «Маска»

RT на русском

Актёр Евгений Дятлов в разговоре с радио «Комсомольская правда» рассказал, почему согласился участвовать в третьем сезоне шоу «Маска».

Дятлов назвал причину участия в шоу «Маска»
Фото: RT на русскомRT на русском

«Поначалу я несильно интересовался «Маской», но позже на меня произвело огромное впечатление выступление Стаса Пьехи в образе Неваляшки. Я настолько привык видеть его в совершенно другом музыкальном имидже, что был сильно удивлён, узнав, что под маской скрывается именно он. Мне-то казалось, что он уже весь определён и давно показал всё, на что способен»,

— отметил Дятлов.

Отмечается, что артист дошёл до второго полуфинала шоу в костюме Мухомора.

ТВ,Маска,Евгений Дятлов,Стас Пьеха,
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