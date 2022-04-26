Дятлов назвал причину участия в шоу «Маска»

«Поначалу я несильно интересовался «Маской», но позже на меня произвело огромное впечатление выступление Стаса Пьехи в образе Неваляшки. Я настолько привык видеть его в совершенно другом музыкальном имидже, что был сильно удивлён, узнав, что под маской скрывается именно он. Мне-то казалось, что он уже весь определён и давно показал всё, на что способен»,