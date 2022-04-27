Биография и личная жизнь Аллы Михеевой

Биография Аллы Михеевой скудна и противоречива. Все из-за скромности девушки, которая не раскрывает подробностей о своей жизни, партнерах и работе. Вокруг нее выстроены целые фан-сообщества, которые и выискивают информацию, однако зачастую она остается неподтвержденной.

Ранние годы

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Актриса родилась на Украине, в Луганской области. Но позже родители девушки решили переехать в Сибирь, там она и провела детство. Алла Михеева в своей биографии часто говорит про родителей. Ее отец занимается экскурсиями по Алтаю и по сей день. Чем занимается мама девушки, не раскрывается официально, однако известно о руководящей должности в одном из Санкт-Петербургских технических вузов. Также у Аллы есть сестра — дипломированный психолог с кандидатской степенью.

Фанаты и поклонники девушки неоднократно писали о спартанском воспитании из-за мечты отца о сыновьях. Некоторые называют такое воспитание советским, когда дети становятся полноценным членом семьи с раннего детства и ответственны за какую-то часть работы.

Также упоминается о ранних походах в горы и лес с отцом, о неусидчивом характере девушки, которая любила находиться в центре внимания и болтать со всеми. Курьезы случались и в раннем детстве: Аллу не наградили подарком на новогоднем утреннике, и после этого она твердо решила стать актрисой, а также к этому эпизоду приписывают возникшее трудолюбие.

Алла долгое время не могла найти интересное и любимое занятие. Она часто меняла секции: танцы, музыка, горные лыжи, фехтование и другие. В юношестве девушка много времени уделяла музыкальному кружку, занималась на фортепиано и гитаре, также любила хореографию и танцы. Обычные, скучные занятия в школе не интересовали ее, поэтому успехов на школьном поприще за ней не наблюдалось.

В 14 лет семья переехала в Санкт-Петербург, где у девушки получилось реализовать творческие наклонности. Она поступила в школу моделирования одежды и участвовала в конкурсах. Там же набирали участников сериала ОБЖ, куда Алла прошла и исполнила небольшую роль. С этого момента девушка поняла, куда ей стремиться и как строить карьеру. В этом сериале она научилась основам актерского мастерства, поняла как ей держаться в кадре и вести себя на сцене.

Образование

После окончания школы у Аллы не было сомнений касательно дальнейшего обучения, она хотела в Санкт-Петербургский институт театрального искусства. Это престижный вуз с целым поколением известных выпускников, поэтому пробиться туда было особенно трудно, с первого раза девушке это не удалось.

Но в 2008 году приемная комиссия разглядела что-то в ней и приняла на свой курс. Наставником Аллы был Исаак Романович Штокбант, который ранее основал театр «Буфф». По словам девушки, учеба была трудной, а занятия длились весь день, но Алла со всем справилась и закончила обучение.

Увлечение театром

Театральная карьера актрисы началась в студенческие годы в Петербургском театре «Буфф». Первая постановка — пьеса Бернарда Шоу, спектакль «Элиза». В ней девушка сыграла две роли: Эйнсфорд Хилл и Клару Хилл. Вторая роль была исполнена в пьесе Бранислава Нушича — спектакль «Доктор философии». В ней Алла сыграла Клару.

После переезда в Москву Алла стала работать в Международном доме музыки — играть в постановке «Сказки на ночь от Кая и Герды». Действие представления происходит в сопровождении камерного оркестра, который вместо привычных фраков надевает пижамы для придания особой атмосферы.

По словам коллег, Алла четко попала в амплуа простоватой и наивной девушки, которая компенсирует недостаток интеллектуальных способностей непринужденным, легким и добрым характером. Как могут заметить поклонники, этот образ девушка эксплуатирует и сейчас, в реальной жизни и на телевидении. Дебют на телевидении

На момент, когда она получила работу, Алла была никому не известной студенткой четвертого курса, которая ничем не могла похвастаться перед большой публикой. Однако все изменилось, когда девушка официально стала ведущей авторской программы Ивана Урганта. Эта программа полностью изменила всю жизнь девушки.

Заметили ее во время награждения лауреатов почетной премии. В тот день по личным обстоятельствам не смог явиться на церемонию один из победителей и коллег девушки по совместительству. Алла, не растерявшись, вышла на сцену в эффектном вечернем платье с глубоким декольте и длинным шлейфом, забрала награду и пообещала передать ее владельцу. Появление было столь неожиданным и запоминающимся, что спустя несколько дней с Михеевой связались продюсеры первого канала с выгодным предложением — вести церемонию награждения «Золотого граммофона».

На тот момент основным ведущим был Иван Ургант, только набравший команду из высококлассных и неординарных профессионалов. Нестандартный вид Аллы на сцене впечатлил мужчину, он пригласил ее принять участие в пилотных выпусках «Вечернего Урганта».

Рубрика, которую должна была вести начинающая звезда, называлась «Острый репортаж». Во время работы девушка, благодаря нежной и наивной улыбке, легким пышным нарядам полностью сформировала свой легкомысленный образ, которого придерживается по сей день. Сначала продюсеры Первого канала часто ругали актрису за это, но затею девушки в итоге поддержал сам Иван Ургант. Мужчина сказал, что это личный образ Аллы, который привлекает часть зрителей.

Суть рубрики заключалась в том, что девушка ездила по местам всех важных событий и брала интервью у звезд непосредственно в их привычной среде обитания. Так Алла беседовала с актерами, певцами, звездами шоу бизнеса, кроме того, общение распространялось на политиков и обычных граждан. Среди них были школьники, пенсионеры, работники различных государственных структур. Во время своих командировок девушка успела съездить за Полярный круг, летала на воздушном шаре и спускалась под воду. Бунтарство довело до того, что Алла даже ночевала в отделении за нарушение порядков на одном из главных стадионов, где проводятся олимпийские игры. Храбрость позволила ей съесть необычное блюдо из живых червей и настоящую кашу из топора.

Медийная жизнь

После работы в передаче «Вечерний Ургант» девушку заметили директоры телеканалов. На Аллу как из рога изобилия посыпались престижные предложения от ведущих каналов страны.

В 2014 году она стала партнером олимпийского чемпиона по фигурному катанию в шоу «Ледниковый период». Поначалу казалось, что девушка не справится с поставленной задачей — до этого на коньках она каталась лишь в глубоком детстве. Однако она покорила абсолютно всех судей и в особенности легендарную Татьяну Тарасову. Заслуженный тренер отметила, что Алла продемонстрировала недюжинную силу характера. С каждым новым номером техника актрисы оттачивалась, в этом также есть заслуга ее партнера Максима Марина. Вместе партнеры достигли почетного третьего места.

В том же году девушка отправилась покорять международную арену гонок на выживание, приняв участие в программе «Большие гонки». Там ее товарищи по команде тоже отметили стойкость характера девушки, которая не позволяла ей сдаваться и заставляла идти вперед. Год был более чем насыщенным: сразу после гонок девушка отправилась в Сочи, где проходили съемки шоу «Вместе с дельфинами». Суть мероприятия сводилась к тому, что пара из мужчины и женщины дрессировали дельфинов и демонстрировали достигнутые успехи. Партнером Аллы в этот раз также стал Максим Марин. Вместе ребята получили почетное серебро.

Через два года Алла снова оказалась на «Ледниковом периоде», но уже не как участница, а как ведущая. За период, что Михеевой не было на льду, правила шоу поменялись: вместо маститых звезд и олимпийских чемпионов за золото программы вышли соревноваться начинающие спортсмены. Первый год программу вела Евгения Медведева, ставшая совсем недавно победительницей олимпийских игр. Партнером по ведению программы для Аллы стал бессменный ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин. После окончания сезона Татьяна Тарасова отмечала, что Алла Михеева прекрасно справлялась со своей задачей и с профессиональной точностью комментировала движения фигуристов.

Чаще всего Алла работает на телевидении, но иногда появляется на киноэкранах. Всего в фильмографии девушки 13 работ, в основном это сериалы, которые часто крутят по ТВ, но иногда мелькают работы в кино. Одной из таких стал фильм «Одноклассницы». Лента вышла в самый жаркий сезон прокатов — летом, когда огромное количество людей в отпуске хотят отдохнуть и развеяться. Однако для профессиональных критиков и рядовых зрителей фильм стал тяжелым испытанием. На «Кинопоиске» рейтинг ленты не поднялся выше 3 баллов. Кроме того, среди отрицательных отзывов часто мелькают обвинения в сторону режиссера в воровстве той или другой сцены из зарубежных фильмов. Актерская игра оставляет желать лучшего. Критики были мягки к Алле, т. к. ее роль в фильме незначительна, однако жестко раскритиковали способности других актрис и актеров.

Как показывают различные киноплощадки, одарены зрительской любовью следующие работы актрисы: «Чужой район», «Беспринципные» и «Обоюдное согласие». Кроме того, Алла подарила свой голос мультфильмам «Кролик Питер» и «Смурфики». Почти ни в одной ленте девушка не получала главных ролей.

Личная жизнь

Многих фанатов Аллы Михеевой интересует, есть ли у нее муж. Вокруг личности актрисы ходит много слухов, в том числе и отношения с партнерами. В 2012 году ей приписывали роман с Иваном Ургантом, однако авторы не смогли аргументировать и доказать сказанное. Поэтому это осталось на уровне слухов и заголовков желтой прессы.

Также до прессы доходили слухи о романах с коллегами — например, с оператором Первого канала, что подтверждают официальные источники.

Необходимо отметить, что Алла не отвечает прессе на вопросы касательно отношений и держит все в секрете.

Итоги