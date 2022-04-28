Концерт "Прожекторперисхилтон" перенесли на ноябрь

Концерт юмористического шоу "Прожекторперисхилтон" перенесен на осень, сообщает kp.ru. Шоу должно было состояться в конце апреля.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Вести концерт должны были трое ведущих одноименного телепроекта — Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Иван Ургант. Известно, что теперь "Прожекторперисхилтон" состоится в ноябре, однако точная дата премьеры, как и причина переноса, неизвестна.

Шоумен Иван Ургант давно вернулся из заграничного отпуска и находится в Москве, а Светлаков и Мартиросян уже некоторое время не выходят на связь с фанатами.