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2 часа назад

Концерт "Прожекторперисхилтон" перенесли на ноябрь

Газета.Ru

Концерт юмористического шоу "Прожекторперисхилтон" перенесен на осень, сообщает kp.ru. Шоу должно было состояться в конце апреля.

Концерт "Прожекторперисхилтон" перенесли на ноябрь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вести концерт должны были трое ведущих одноименного телепроекта — Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Иван Ургант. Известно, что теперь "Прожекторперисхилтон" состоится в ноябре, однако точная дата премьеры, как и причина переноса, неизвестна.

Шоумен Иван Ургант давно вернулся из заграничного отпуска и находится в Москве, а Светлаков и Мартиросян уже некоторое время не выходят на связь с фанатами.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области перенесли XII Международный Платоновский фестиваль искусств на неопределенный срок. С момента основания в 2010 году мероприятие проводили в июне. Новые даты фестиваля будут объявлены позже.

ТВ,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Сергей Светлаков,
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