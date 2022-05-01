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1 час назад

«Я должна быть соведущей Цискаридзе»: Волочкова намерена получить работу на Первом канале

Вечерняя Москваиещё 2

В четверг, 28 апреля, прошли съемки праздничной передачи «Сегодня вечером», которая не выходила в эфир около двух месяцев. Бывшего ведущего Максима Галкина в программе заменил Николай Цискаридзе.

Волочкова намерена получить работу на Первом канале
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

После критических высказываний юмориста о спецоперации России на Украине руководство Первого канала уволило его и объявило кастинг. В списке были Вячеслав Манучаров, Дмитрий Борисов и Нонна Гришаева. Но свой выбор продюсеры неожиданно остановили на Николае Цискаридзе.

Пока неизвестно, будет ли это разовая акция или же ректор Академии имени Вагановой станет постоянным ведущим. За него порадовалась коллега Анастасия Волочкова.

— Это же круто! Я должна быть соведущей на той программе вместе с Цискаридзе. Я не просто этого хотела бы, я уже сегодня позвонила в редакцию Первого канала вместе со своим директором, — рассказала звезда.

По ее словам, их дуэт с Цискаридзе в кадре смотрелся бы идеально, так как они оба начитанны, образованы и имеют похожие судьбы.

Сбудется ли желание балерины, пока непонятно, передает StarHit.

Российский продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорар отечественной балерины Анастасии Волочковой, который она получает за посещение популярных шоу на телевидении.

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