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55 минут назад

Определен победитель шоу «Голос. Дети»

Мария Кимакович

В пятницу 29 апреля завершился девятый сезон музыкального конкурса «Голос. Дети».

Определен победитель шоу «Голос. Дети»
Фото: YouTubeYouTube

В финал прошли девять человек, каждый из которых исполнил песню. По результатам зрительского голосования в суперфинал прошли три исполнителя: Сыгын Омирбайулы из команды Полины Гагариной, София Олареско, наставником которой был Баста, и Аделия Загребина из команды Егора Крида.

Юные певцы исполнили еще по одной песне. Победителя определило зрительское голосование. Большинство поклонников проекта отдали свои голоса за Аделию Загребину. Участница команды Егора Крида стала победителем 9 сезона проекта «Голос. Дети».

Наставник искренне порадовался за свою подопечную и отметил, что накануне выступления у Аделии внезапно пропал голос. Но, к счастью, в день эфира девочка уже чувствовала себя лучше, сумела справиться со всеми неприятностями и стала победительницей.

Ранее стало известно, что Эндрю Гарфилд сообщил о завершении карьеры.

ТВ,Крид,Эндрю Гарфилд,Полина Гагарина,
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