Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

"Человек-паук" объявил о завершении актерской карьеры

Мира Маркина

Актер Эндрю Гарфилд, известный по фильму "Человек-паук", объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает издание Variety.

"Человек-паук" объявил о завершении карьеры
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Гарфилд решил взять перерыв после двухлетних съемок без отдыха.

"Я собираюсь отдохнуть. Мне нужно перестроиться и пересмотреть, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть, и просто побыть обычным человеком некоторое время", — сообщил актер во время промо-кампании сериала "Под знаменем небес".

Близкие к Энрю Гарфилду источники заявили, что он на самом деле очень устал и сам не знает, вернется ли когда-нибудь в кино.

Актер снялся в крупных проектах, среди которых — "Глазами Тэмми Фэй", "Тик, Так… БУМ!", мини-сериал "Под знаменем небес", "Человек-паук". Недавно Энрю Гарфилд расстался со своей девушкой Алиссой Миллер.

Ранее стало известно, что режиссер "Форсажа 10" уволился спустя неделю после начала съемок.

Актеры,Человек-Паук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители