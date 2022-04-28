"Человек-паук" объявил о завершении карьеры

"Я собираюсь отдохнуть. Мне нужно перестроиться и пересмотреть, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть, и просто побыть обычным человеком некоторое время", — сообщил актер во время промо-кампании сериала "Под знаменем небес".