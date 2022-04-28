Актер Эндрю Гарфилд, известный по фильму "Человек-паук", объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает издание Variety.
Гарфилд решил взять перерыв после двухлетних съемок без отдыха.
"Я собираюсь отдохнуть. Мне нужно перестроиться и пересмотреть, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть, и просто побыть обычным человеком некоторое время", — сообщил актер во время промо-кампании сериала "Под знаменем небес".
Близкие к Энрю Гарфилду источники заявили, что он на самом деле очень устал и сам не знает, вернется ли когда-нибудь в кино.
Актер снялся в крупных проектах, среди которых — "Глазами Тэмми Фэй", "Тик, Так… БУМ!", мини-сериал "Под знаменем небес", "Человек-паук". Недавно Энрю Гарфилд расстался со своей девушкой Алиссой Миллер.
Ранее стало известно, что режиссер "Форсажа 10" уволился спустя неделю после начала съемок.