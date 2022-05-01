Чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Восьмой эпизод шоу «Холостяк» на ТНТ начался с новости, что Александр Гранков и Димаш Адилет решили не устраивать соревнование за право сходить на свидание. Холостяки позвали на свидание тех, кто давно не получал от них внимания.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Перед намеченными свиданиями Александр Гранков и Димаш Адилет встретились на теннисном корте. Молодые люди поделились мыслями и переживаниями за игрой. После Саша отправился на конную прогулку с Юлией Голыгиной.

«Для меня вообще ничего не существовало — только мы и наши разговоры», — отметила Юлия.

Гранков же отозвался о девушке как о светлом человеке с сильным характером.

Но если свидание Саши прошло под прицелом камер, то Димаш предпочел провести его тайно, удалившись с одной из девушек прямо с общей вечеринки. Димаш позвал на разговор Соню Солманидину, с которой в прошлом серии у него случился страстный поцелуй.

«Есть очень поставленный контакт, есть притяжение», — поделился впечатлениями от встречи Адилет.

Почти часовое отсутствие пары привело в бешенство тех участниц, которые считали себя фаворитками холостяка.

«Что за фигня? Почему их нет так долго? Это некрасиво, это неуважение» — рвала и метала Соня. «Это ужасно!» — недоумевала Арина.