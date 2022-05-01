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1 час назад

Кто станет победителем шоу "Маска"

Катя Кобышева

Третий сезон одного из самых любимых телезрителями шоу подходит к концу. Сегодня будет объявлено имя победителя. Всего в финал попали четыре персонажа: Анубис, Монстрик, Пчела и Дракон.

Кто станет победителем шоу "Маска"
Фото: Кадр из шоу "Маска"Кадр из шоу "Маска"

Шансы на победу есть у каждого, но певец Марк Орлов предположил, кто станет победителем. Своим мнением он поделился с изданием "Телепрограмма".

«Я уверен, что это будет Пчела. У нее настолько правильно поставлено дыхание, подача и тембр, что она выделяется из всех. Высокие ноты берет без проблем и до конца держит перед собой зрителя», — приводит слова Орлова "Телепрограмма".

Издание пишет, что под маской пчелы может скрываться Ладу Дэнс или Маша Распутина. А в предыдущем выпуске шоу всем показалось, что Пчела пела голосом Анастасии Стоцкой. Есть еще одно предположение, что Пчелой может быть Анжелики Агурбаш.

Но как бы там ни было, гадать осталось недолго. Сегодня в финале будут сброшены маски и объявлено имя победителя.

Ранее был определен победитель шоу «Голос. Дети».

ТВ,Маска,Марк Орлов,Анастасия Стоцкая,лада Дэнс,Анжелика Агурбаш,
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