Кто станет победителем шоу "Маска"

Третий сезон одного из самых любимых телезрителями шоу подходит к концу. Сегодня будет объявлено имя победителя. Всего в финал попали четыре персонажа: Анубис, Монстрик, Пчела и Дракон.

Фото: Кадр из шоу "Маска" Кадр из шоу "Маска"

Шансы на победу есть у каждого, но певец Марк Орлов предположил, кто станет победителем. Своим мнением он поделился с изданием "Телепрограмма".

«Я уверен, что это будет Пчела. У нее настолько правильно поставлено дыхание, подача и тембр, что она выделяется из всех. Высокие ноты берет без проблем и до конца держит перед собой зрителя», — приводит слова Орлова "Телепрограмма".

Издание пишет, что под маской пчелы может скрываться Ладу Дэнс или Маша Распутина. А в предыдущем выпуске шоу всем показалось, что Пчела пела голосом Анастасии Стоцкой. Есть еще одно предположение, что Пчелой может быть Анжелики Агурбаш.