Вокруг программы "Голос.Дети" снова скандал

На днях состоялся финал музыкального проекта "Голос. Дети" на Первом канале. Победу одержала восьмилетняя Аделия Загребина из команды наставника Егора Крида, исполнив в финале песню "Мама". Хоть решающее голосование и проводится среди зрителей, именно они-то и остались недовольны итогами этого сезона проекта.
В одной из социальных сетей под постом с результатами финала разгорелся очередной скандал - зрители обвиняют руководство канала в фальсификации голосов. Многие из пользователей сошлись во мнении, что девочка незаслуженно заняла первое место.
"Столько фальшивых нот...", "Какой ужас!", "Как же жалко ребят, которые были намного сильнее, но не выиграли!", "Наверное, голосовали поклонники за Крида, а не за девочку" - подобных комментариев очень много.
Однако были и те, что вступился за Аделию и проект в целом:
"Вам вечно что-то не так, уже везде Алсу мерещится", "Что же вы голосовали за нее, раз так не нравится? Зрительское ведь голосование", "Оставьте в покое ребенка, Крид же сказал, что прямо перед финалом она потеряла голос! Это и так сильный поступок, что она не испугалась и все равно вышла".
Напомним, что схожая ситуация уже была на "Голосе", тогда разгорелся скандал из-за того, что победу одержала дочка певицы Алсу. Многие сочли это несправедливым и добились того, чтобы руководство канала "переиграло" финал проекта.
Ранее мы писали о том, что Аделия Загребина победила по итогам зрительского голосования.