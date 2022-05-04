Вокруг программы "Голос.Дети" снова скандал

"Вам вечно что-то не так, уже везде Алсу мерещится", "Что же вы голосовали за нее, раз так не нравится? Зрительское ведь голосование", "Оставьте в покое ребенка, Крид же сказал, что прямо перед финалом она потеряла голос! Это и так сильный поступок, что она не испугалась и все равно вышла".