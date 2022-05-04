Ивана Урганта ждут в Германии с выступлением

В последние несколько месяцев шоу «Вечерний Ургант» и многие другие программы развлекательного характера перестали появляться на просторах российского телевидения. Тогда же в Сети появились слухи о том, что ведущий Иван Ургант покинул Россию и улетел в Израиль.

Впрочем, спустя определенный промежуток времени артист вернулся в российскую столицу. Также Иван сообщил, что пока никуда эмигрировать он не собирается.

Накануне же стало известно, что Иван отправится в турне по немецким городам Дортмунд, Оффенбах-ам-Майне и Карлсруэ. Именно здесь ожидается выступления ведущих «Вечернего Урганта» во главе с Иваном. Соответствующие афиши уже появились в заявленных городах.