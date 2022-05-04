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29 минут назад

Ивана Урганта ждут в Германии с выступлением

Ovideo.ruиещё 1

В последние несколько месяцев шоу «Вечерний Ургант» и многие другие программы развлекательного характера перестали появляться на просторах российского телевидения. Тогда же в Сети появились слухи о том, что ведущий Иван Ургант покинул Россию и улетел в Израиль.

Ивана Урганта ждут в Германии с выступлением
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Впрочем, спустя определенный промежуток времени артист вернулся в российскую столицу. Также Иван сообщил, что пока никуда эмигрировать он не собирается.

Накануне же стало известно, что Иван отправится в турне по немецким городам Дортмунд, Оффенбах-ам-Майне и Карлсруэ. Именно здесь ожидается выступления ведущих «Вечернего Урганта» во главе с Иваном. Соответствующие афиши уже появились в заявленных городах.

Стоимость билета на мероприятие оценивается от 39 до 150 евро. По текущему курсу валюты – это от 3 до 10 тысяч рублей.

ТВ,Иван Ургант,
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