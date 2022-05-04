Продюсер "Поля чудес" раскрыл всю правду о шоу

Продюсер Сергей Лавров решил рассказать правду о том, как создается одно из самых популярных шоу на телевидении "Поле чудес". Об этом сообщает Blitz+.

Фото: Кадр из шоу "Поле чудес" Кадр из шоу "Поле чудес"

Лавров рассказал, что за 32 года существования проекта в съемках несколько раз принимали участие специально приглашенные актеры, которые вставали за барабан и рассказывали выдуманные истории. Места других участников действительно занимали все желающие, которым удалось пройти кастинг. Участие в шоу было совершенно бесплатным.

Что же касается продуктов, которые гости преподносят ведущему шоу, то, по словам Лаврова, 99 процентов из них покупают сами продюсеры.