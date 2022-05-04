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2 часа назад

"У него нет совести": Хазанов вспомнил о неловком случае с Якубовичем

Мира Маркина

Геннадий Хазанов стал гостем на YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!», В рамках этого шоу гости отвечают на вопросы о себе, и в случае, если они ошибаются с правильным ответом, (а сделать это совсем нетрудно - так постарались составители вопросов) им приходится рассказать какую-либо "стыдную" историю из жизни.

"У него нет совести": Хазанов вспомнил о случае с Якубовичем
Фото: риа новостириа новости

Героем одной из историй, рассказанных Хазановым, стал Леонид Якубович. По словам актера, однажды, когда он жил еще в коммунальной квартире, к нему в гости заглянул Якубович. Прямо перед его приходом соседка Геннадия наготовила котлет, чем и решила угостить гостя. Однако, когда девушка вернулась после недолго отлучения, она обнаружила, что Леонид съел все, что было в сковороде.

«Когда она вернулась, Леня успел всю сковородку съесть. Она сказала: «Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты», — вспоминает Хазанов.

Актер признался, что ему тогда было очень стыдно за друга перед своей соседкой.

Ранее мы писали, что вокруг программы "Голос. Дети" снова разгорелся скандал.

ТВ,Азамат Мусагалиев,Геннадий Хазанов,Леонид Якубович,
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