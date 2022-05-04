"У него нет совести": Хазанов вспомнил о случае с Якубовичем

Геннадий Хазанов стал гостем на YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!», В рамках этого шоу гости отвечают на вопросы о себе, и в случае, если они ошибаются с правильным ответом, (а сделать это совсем нетрудно - так постарались составители вопросов) им приходится рассказать какую-либо "стыдную" историю из жизни.

Фото: риа новости риа новости

Героем одной из историй, рассказанных Хазановым, стал Леонид Якубович. По словам актера, однажды, когда он жил еще в коммунальной квартире, к нему в гости заглянул Якубович. Прямо перед его приходом соседка Геннадия наготовила котлет, чем и решила угостить гостя. Однако, когда девушка вернулась после недолго отлучения, она обнаружила, что Леонид съел все, что было в сковороде.

«Когда она вернулась, Леня успел всю сковородку съесть. Она сказала: «Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты», — вспоминает Хазанов.

Актер признался, что ему тогда было очень стыдно за друга перед своей соседкой.