Как сегодня живут известные советские телеведущие

Что стало с легендами советского телеэкрана?

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Ангелина Вовк

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Ангелина Вовк полюбилась миллионам телезрителям, работая в детской редакции. Она вела программу “Будильник” и чуть позже стала тётей Линой в программе “Спокойной ночи, малыши!”. Чуть позже была соведущей Юрия Николаева в программе “Утренняя почта”. Сегодня телеведущая преподаёт сценическую речь в Институте культуры, проводит детский конкурс “Песенка года” и периодически появляется на телевидении, но уже как гостья.

Светлана Моргунова

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На Центральное телевидение пришла совсем юной девушкой. Она – первая, кто начинала читать новости в программе “Время”. Сегодня, в свои 82 года, она частенько ведет праздничные мероприятия.

Татьяна Веденеева

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На телевидении она вела «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Татьянин день», «Формула любви». Ее очень любил генсек Брежнев и однажды ее пригласили провести в Кремле его день рождения. Сегодня ей 68. Сейчас Веденеева занимается и бизнесом. Имеет ресторан и фирму по производству соусов.

Анна Шатилова

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Долгое время была бессменной ведущей программы “Время”. Диктор считалась лицом всего советского телевидения. Помимо этого вела вела “Голубые огоньки” и развлекательные программы. Сейчас до сих пор ведет программу на радио и прямые трансляции Парадов Победы с Красной площади.

Светлана Жильцова

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