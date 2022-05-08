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19 минут назад

Цискаридзе дебютировал в качестве ведущего "Сегодня вечером" вместо Галкина

Газета.Ru

На Первом канале вышел выпуск телешоу "Сегодня вечером" с новым ведущим Николаем Цискаридзе, который заменил покинувшего страну Максима Галкина.

Цискаридзе дебютировал в качестве ведущего вместо Галкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В преддверии 77-й годовщины Дня Победы участники передачи вспоминали знаменитые песни о Великой Отечественной войне.

"Я с большим наслаждением всегда слушаю эти песни и каждый раз ловлю себя на мысли, что у меня наворачиваются слезы. И я невольно вспоминаю бабушку, моих всех дедушек, маму, которая постоянно рассказывала об осаде Москвы, мою няню, которая встретила начало войны в Киеве и потом пережила эвакуацию", - вспомнил балетмейстер.

Гостями программы стали Алина Покровская, Анастасия Макеева, Наталья Варлей, Николай Расторгуев, Родион Газманов и другие знаменитости. Во время беседы был показан фрагмент передачи от 2018 года с участием Василия Ланового - тогда ведущим был еще Максим Галкин. И хотя лица пародиста зрители не увидели, его голос в эфире прозвучал.

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