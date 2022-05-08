Цискаридзе дебютировал в качестве ведущего вместо Галкина

На Первом канале вышел выпуск телешоу "Сегодня вечером" с новым ведущим Николаем Цискаридзе, который заменил покинувшего страну Максима Галкина.
В преддверии 77-й годовщины Дня Победы участники передачи вспоминали знаменитые песни о Великой Отечественной войне.
"Я с большим наслаждением всегда слушаю эти песни и каждый раз ловлю себя на мысли, что у меня наворачиваются слезы. И я невольно вспоминаю бабушку, моих всех дедушек, маму, которая постоянно рассказывала об осаде Москвы, мою няню, которая встретила начало войны в Киеве и потом пережила эвакуацию", - вспомнил балетмейстер.
Гостями программы стали Алина Покровская, Анастасия Макеева, Наталья Варлей, Николай Расторгуев, Родион Газманов и другие знаменитости. Во время беседы был показан фрагмент передачи от 2018 года с участием Василия Ланового - тогда ведущим был еще Максим Галкин. И хотя лица пародиста зрители не увидели, его голос в эфире прозвучал.