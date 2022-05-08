Цискаридзе дебютировал в качестве ведущего вместо Галкина

"Я с большим наслаждением всегда слушаю эти песни и каждый раз ловлю себя на мысли, что у меня наворачиваются слезы. И я невольно вспоминаю бабушку, моих всех дедушек, маму, которая постоянно рассказывала об осаде Москвы, мою няню, которая встретила начало войны в Киеве и потом пережила эвакуацию", - вспомнил балетмейстер.