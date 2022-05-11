Арабские шоу учат правильно бить женщин

Микки Маус должен быть убит, Губка Боб совершил джихад, а бить жен нужно правильно — картинки с таким содержанием стали распространяться в сети несколько лет назад. Авторами подобных высказываний, как правило, были мужчины в традиционных арабских нарядах, выступающие в эфире ближневосточных передач. Популярностью они обязаны американской организации Memri, которая перевела их слова на английский язык наряду с не менее эксцентричными пассажами других спикеров. Абсурдные и радикальные высказывания вызвали у юзеров не гнев или недоумение, а неожиданно показались им смешными и оказались навечно вписаны в мемную историю интернета. За что герои передач грозились избить друг друга туфлями и чем им не угодила певица Шакира, выяснила «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жены, туфли и албанцы

Видео дня

Мужчина в традиционном восточном костюме держит в руках несколько прутьев внушительной толщины и с доброй улыбкой рассказывает о важности дисциплины в семье. Как заявляется на сайте проекта Memri TV, человек на видео — кувейтский ученый Джасем Аль-Мутава, выступавший на саудовском телеканале Iqra TV. Рассуждая о рукоприкладстве в семье, он участливо отмечал: хотя в некоторых мусульманских семьях мужья по-прежнему бьют жен палками, разрешать конфликты лучше путем диалога. Впрочем, пацифистский посыл ученого вскоре сменился весьма спорным с точки зрения психиатрии заявлением.

Все мы знаем, что некоторые мужчины страдают от психического расстройства, известного как садизм, а некоторые женщины страдают от психического расстройства, известного как мазохизм. Как лечить подобные расстройства? Побоями.

— Джасем Аль-Мутава, ученый из Кувейта

Видео с Аль-Мутавой стало вирусным на YouTube, где пользователи с иронией называли его логику безупречной. «Я ребенок и не делаю ничего плохого. Мои родители: "Как лечить подобные нарушения? Побоями"», — шутили над универсальностью рецепта ученого на Reddit. Еще один пользователь предложил «лечить» методом кувейтского специалиста любовь к альтернативной медицине, а другой заявил, что слова Аль-Мутавы описывают всю суть психиатрии XIX века.

Вопрос поколачивания жен обсуждали и другие эксперты, чьи выступления переводило Memri TV. Поставить в нем точку попробовал катарский социолог Абд Аль-Азиз Аль-Хазраж Аль-Ансари. Он авторитетно заявил: мужчина не должен бить жену каждый день, однако может прибегнуть к рукоприкладству в крайнем случае, если другие дисциплинарные методы не помогают укротить строптивую супругу.

«Как муж должен бить свою жену? Он бьет ее в целях дисциплины и из любви к ней. Он любит ее», — подчеркнул социолог. Он продемонстрировал, как именно допустимо бить супругу, на мальчике: несколько раз несильно ударил его по плечам. «Пророк запретил бить по лицу»,

— предупредил специалист

Западная пресса назвала гайд по рукоприкладству от катарского социолога шокирующим. Любители мемов не согласились. «Я всю жизнь делал это неправильно! Спасибо за инструкцию», — посмеялись над абсурдным заявлением пользователи YouTube. В итоге скриншот из видео Аль-Ансари, в котором тот говорит о запрете бить по лицу, стал мемом. Им даже проиллюстрировали конфликт на церемонии «Оскар» в 2022 году, когда актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока, пошутившего о его жене. «Уилл Смит проигнорировал слова Пророка, теперь он официально грешник», — проанализировали перепалку на Reddit.

Lenta.ru

Как выяснили любители мемов, спикеры из передач в переводах Memri TV разбираются и в разрешении мировоззренческих конфликтов. Способ убедить оппонента в своей точке зрения наглядно продемонстрировал представитель духовенства из Египта Махмуд Шаабан в эфире телеканала Al-Kahera Wal-Nas: во время дебатов он поспорил о религии с журналистом Исламом Аль-Бухейри. Поначалу он более-менее успешно держал себя в руках и атаковал противника лишь словесно, но скоро перешел к более решительным действиям.

«Аллахом тебя заклинаю, веди себя нормально. Я заставлю тебя вкусить мою туфлю»,

— пригрозил Шаабан, снял обувь с одной ноги и принялся ею размахивать.

Однако воплотить угрозу в жизнь ему помешал модератор дебатов. Раздосадованный Шаабан убрал туфлю и слегка утихомирился, не подозревая о том, что в будущем его фраза станет популярной в соцсетях

Бескомпромиссное заявление Шаабана быстро полюбилось пользователям сети и превратилось в универсальный аргумент для любой дискуссии. К примеру, с его помощью одна из пользовательниц ответила нидерландскому политику Герту Вилдерсу, который высказывался в соцсетях против ислама. В итоге предложение «вкусить туфлю» в шутку начали вкладывать в уста других деятелей — от экоактивистки Греты Тунберг до Никиты Хрущева, стучавшего по столу ботинком на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Причем последнего в посвященном ему меме удостоили титула «шейх Никита Хрущев».

Правда, пользователи, владеющие арабским языком, утверждали, что перевод фразы Шаабана на Memri TV был не до конца точен. «Аллахом тебя заклинаю, веди себя нормально. Клянусь Аллахом, у меня есть туфля, которую я ношу», — так, по их словам, в оригинале звучало мемное выражение.

Туфли вообще оказались излюбленным оружием в спорах гостей арабских телепрограмм (на Ближнем Востоке считается оскорбительным показывать подошвы обуви или бросать туфлями в человека — прим. «Ленты.ру»). На YouTube есть даже тематические подборки «битв туфлями», созданные фанатами Memri TV. В них обувь — это не только средство физического наказания оппонента, но и способ унизить и изощренно уколоть его. К последнему способу, к примеру, прибег герой передачи, заявивший, что даже туфля и моча его собеседника благороднее, чем сам собеседник.

Типичный герой передачи на Memri TV не только соглашается с превосходством мужей над женами и доказывает свою правоту, размахивая обувью, но и активно выступает против феминизма и ЛГБТ-сообщества.

Права человека, демократии и прочее… Все это бред

— Ахмед Аль-Кубейси, представитель духовенства из Ирака

Еще одна их отличительная черта — ярый антисемитизм. Именно поэтому любители мемов о Memri TV не слишком удивились, когда в соцсетях появился отрезанный от контекста кадр с грубым заявлением лидера иракской шиитской группировки Ватика Аль-Баттата. «Он даже хуже еврея, он — да простит меня Аллах за то, что я произношу это слово — албанец», — гласила подпись к скриншоту передачи.

Обидное заявление в соцсетях прекратили в шаблон, с помощью которого можно выразить презрение в чей угодно адрес. «Он даже хуже журналиста, он — да простит меня Аллах за то, что я произношу это слово — колумнист», — пошутил один из юзеров Twitter. «Он даже хуже либерала, он — да простит меня Аллах за то, что я произношу это слово — либертарианец», — поиронизировал пользователь Reddit.

Какие конкретно у Аль-Баттата претензии к жителям Албании и были ли они вообще, пользователи сети так и не узнали. В оригинальном переводе интервью, размещенном на Memri TV, он не произносит такую фразу и не говорит ничего об албанцах. Многие юзеры Reddit утверждали, что мем об Албании был придуман и отфотошоплен неким сербским националистом

«Главный персонаж, Губка Боб, живет в гигантском ананасе. Как, по-вашему, ему удалось заполучить этот дом? Благодаря джихаду»,

— еще один мем от Memri TV, не имеющий ничего общего с реальностью.

Авторство цитаты приписывается саудовскому религиозному деятелю Мухаммаду Аль-Мунаджиду, хотя на самом деле в интервью, скриншоты из которого превратились в мемы, он заявлял, что в мире не может наступить счастье без ислама. Несмотря на это, в соцсетях распространился именно фейковый скриншот, а Аль-Мунаджид так и остался в глазах обычных пользователей сторонником мультяшного джихада.

Главный герой Танос [из вселенной Marvel] владеет всеми Камнями бесконечности. Как, по-вашему, ему удалось заполучить эти камни? Благодаря джихаду!

— пользователь Reddit

Lenta.ru

Радикальные, абсурдные и вырванные из контекста заявления героев ближневосточных передач снискали признание более чем у 48 тысяч человек — именно столько пользователей подписались в Twitter на страницу о Memri TV. Чуть больше пользователей, 67 тысяч человек, следят за проектом на Reddit. Там вокруг восточных телешоу сформировалась целая культура: участники сообщества общаются излюбленными фразами героев арабских программ, в шутку заявляют о ненависти к албанцам и называют друг друга «неверными». «Ничто так не обогатило мою жизнь, как мемы о Memri TV», «Арабское телевидение прекрасно. Им просто *** [плевать] на все», — объяснили свою любовь к восточным телепередачам юзеры.

«Изобретение дьявола»

«Это реально или вы все придумали?», «Господи Иисусе, это все по-настоящему?» — изумляются пользователи, впервые столкнувшиеся с Memri TV. И хотя поверить в реальность существования некоторых передач, скриншоты из которых расходятся по сети с неизменной плашкой Memri TV в углу, довольно непросто, проект позиционируется его создателями как абсолютно серьезный.

Название проекта — это аббревиатура, которая переводится как Институт по исследованию СМИ Ближнего Востока (The Middle East Media Research Institute). Его главный офис находится в Вашингтоне. Организация занимается несколькими проектами, а Memri TV — только один из них. Его суть — изучать СМИ стран Ближнего Востока и Южной Азии и знакомить с ними западных зрителей.

Основанная в феврале 1998 года с целью предоставления информации в ходе обсуждений политики США на Ближнем Востоке, Memri — независимая, негосударственная, некоммерческая организация

— Институт по исследованию СМИ Ближнего Востока (Memri)

Многие видео, опубликованные на Memri TV, — это обычная политическая аналитика и заявления, которые могут прозвучат по телевидению в любой стране. «Посол Ирана в Сирии: "Мы воевали в Сирии за священную идею, а не за экономические преимущества"», «Катарская активистка за права женщин: "Женщины покидают страны Персидского залива, потому что за насилие по отношению к ним не предусмотрена ответственность"» — заголовки таких роликов едва ли привлекут внимание фанатов мемов.

Сухую политическую и общественную повестку на Memri TV лихо разбавляют ролики с конфликтными гостями восточных телешоу. К примеру, иорданскими комментаторами, которые так усиленно толкали друг друга столом, что сломали его на две части, или богослова из Индии, который во время дебатов о разводах пошел врукопашную, попытавшись надавать пощечин местной активистке.

Memri TV показывало и перепалки, которые возникали даже в безобидных кулинарных арабских телешоу. Так, египетский повар, ставший жертвой пранк-звонков во время эфира, решил не церемониться с шутниками. «Клянусь Аллахом, вы псы», — заявил он

Memri TV не обделяет вниманием неординарную аналитику современной культуры от восточных экспертов. В частности, в одной из передач имам из Австралии Суфьян Халифа просветил аудиторию о сущности корейского бойз-бэнда BTS. «Эта музыкальная группа пропагандирует гомосексуальность, содомию и культуру, которая стирает человеческую природу мужчины с помощью исполняемых ими песен», — изобличил Халифа певцов. Корейский сверхпопулярный сериал «Игра в кальмара», по мнению имама, по-настоящему опасен, ведь он якобы содержит закодированный призыв к внедрению нового миропорядка, продвигающего убийства.

Тайные знаки и заговоры герои передач на Memri TV видят и в мультипликации. Под горячую руку кувейтского проповедника Набила Аль-Авади попал главный герой мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Он окрестил веселого персонажа бесхарактерным любителем поплакать и заявил, что Губка Боб, будучи мальчиком, ведет себя как девочка. «С помощью мультсериала внушается послание, что мальчики — слюнтяи, женоподобные слабаки, в то время как девочки — сильные и маскулинные мужички, — рассудил он. — Братья, в мультфильмах показывают гомосексуальность». Его саудовский коллега Аль-Мунаджид, герой популярного мема о «джихаде» Губки Боба, вынес неутешительный приговор Микки Маусу.

Хотя эти создания [мыши] омерзительны по своей природе, по логике и по законам ислама, они стали замечательными и любимыми в глазах детей. Даже мыши! Микки Маус стал замечательным персонажем, хотя, по законам ислама, Микки Маус в любом случае должен быть убит

— Мухаммад Аль-Мунаджид, саудовский священнослужитель

После того как его слова о необходимости казнить персонажа были опубликованы в нескольких СМИ, Аль-Мунаджид от них отказался. Он подчеркнул: мультипликационный мышонок может быть убит только в мире фантазий, фильмах и снах. По словам Аль-Мунаджида, на самом деле речь в его монологе шла о том, что многие мультфильмы превозносят животных, считающихся нечистыми согласно шариату, и показывать подобное людям недопустимо.

Lenta.ru

Помимо приговора мультяшному мышонку, Аль-Мунаджид также известен разоблачением Олимпийских игр. Представитель духовенства осудил международные состязания за якобы слишком откровенные наряды спортсменок. По его мнению, «ни одно выставление напоказ женских интимных частей тела на глобальном уровне не радует Сатану так, как Олимпийские игры», а женская одежда на соревнованиях — это настоящее «изобретением дьявола».

Еще одной попавшей в мемы фигурой Memri TV оказался похожий на Микки Мауса мышонок по имени Фарфур, герой передачи на палестинском канале Аль-Акса, спонсируемом исламистской группировкой ХАМАС (признана террористической в ряде стран). Вместе с девочкой Сараа, ведущей детской телепередачи «Пионеры будущего», мышонок Фарфур выступал за борьбу с Израилем.

Чтобы стать лидерами этого мира, необходимо следующее: во-первых, любить наш арабский язык, который когда-то был главенствующим в мире

— Фарфур, герой детской передачи «Пионеры будущего» на телеканале Аль-Акса

История мышонка закончилась довольно странно для детской передачи: умирающий дедушка Фарфура передал ему секретные документы, доказывающие, что Тель-Авив принадлежит Палестине. В итоге мышонок решил «освободить эти земли».

Остросюжетный боевик для юной аудитории кончился поражением главного героя. Маленьким зрителям показали допрос Фарфура, который героически отказывался выдать врагу документы, за что был избит и погиб. Сараа рассказала детям, что грызун «был замучен, защищая свою землю, землю своих отцов и праотцов»

На смену Фарфуру в шоу пришла гигантская пчела по имени Нахул, обещавшая продолжить героический путь отважной мыши и так же мстить врагам Аллаха. Насекомое повторило печальную судьбу своего собрата — погибло «смертью мученика». Эстафету принял кролик по имени Ассуд, который через какое-то время тоже скончался от руки врага. Его последним желанием было «освобождение Тель-Авива и Хайфы».

«Арабы и мусульмане изображены как злодеи»

Проект Memri TV утверждает, что стремится ликвидирует языковую пропасть между Западом и Ближним Востоком с Южной Азией. Однако многие сомневаются, что их цели на самом деле благородны. По мнению некоторых пользователей, Memri TV специально выставляет жителей Ближнего Востока и мусульман вообще в плохом свете, переводя передачи с «самыми безумными людьми» из этих регионов.

На первый взгляд Memri TV выглядит забавным проектом, но это инструмент по дегуманизации мусульман и арабов. Представьте себе: канал, который собирает худшее, что показывают на телевидении в определенных регионах, обрезает ролики и публикует их в сети. Если бы Россия или Китай сделали нечто подобное в отношении США, это мигом назвали бы коммунистической пропагандой

— пользователь Reddit

В ангажированности американский проект подозревал и британский журналист Брайан Уиттакер, бывший редактор ближневосточного направления в Guardian. Он отмечал, что сюжеты, которые выбирает для своих переводов Memri TV, построены по похожей схеме: они либо негативно характеризуют арабов, либо каким-то способом продвигают политическую повестку Израиля. «Цель Memri — найти худшие возможные цитаты из мусульманского мира и распространить их настолько широко, насколько это возможно», — соглашался представитель Совета по американо-исламским отношениям Ибрагим Хупер.

Немаловажной причиной, по которой юзеры и журналисты настороженно относятся к Memri, стала биография одного из его основателей — Игаля Кармона. Как отмечал Уиттакер, Кармон 22 года служил в израильской военной разведке, а позже был советником двух израильских премьер-министров по вопросам противодействия терроризму

«Memri — сионистская пропаганда, основанная бывшим офицером израильской разведки с целью демонизировать арабов. *** [к черту] Memri», «Руководитель Memri — сионист, ее цель — редактировать видео так, чтобы демонстрировать определенные идеологические установки», — заявляли пользователи Reddit с Ближнего Востока.

Кроме того, юзеры упрекали Memri TV и в том, что их переводы не всегда соответствуют тому, что на самом деле говорят в передачах. «Иногда они намеренно искажают перевод — я лично видела, что они неверно перевели выпуск египетского ток-шоу. Ведущие говорили о [бывшем президенте Египта] Мохаммеде Мурси, а Memri изменило это так, как будто они говорили о [бывшем президенте США] Бараке Обаме», — возмущалась пользовательница сервиса Quora, владеющая арабским языком.

Lenta.ru

Один из громких скандалов вокруг переводов от Memri разгорелся в 2007 году. Уиттакер тогда сообщил, что Memri неправильно перевело выпуск передачи «Пионеры будущего» с мышонком Фарфуром. На сайте Memri утверждается, будто ребенок, позвонивший в эфир, произнес фразу «мы уничтожим евреев». Однако, как заявил сотрудник Guardian, на самом деле ребенок сказал нечто вроде «евреи стреляют в нас». Достоверность перевода опровергли и другие говорящие на арабском языке журналисты — в частности, Али Аль-Араби из CNN. Основатель проекта с обвинениями не согласился.

Однако журналисты сообщали, что Memri TV исказило и другие реплики звонившей девочки. Ее фразу «мы будем давать отпор» перевели как «мы хотим сражаться», а фразу о том, что девочка «станет мученицей» — как «я пойду на мученическую смерть», сместив акцент на то, что ребенок якобы планировал какие-то действия

По мнению Уиттакера, цель подобных манипуляций — изменить отношение к Палестине и внушить зрителям идею о беспричинной и как будто немотивированной агрессии с ее стороны. Институт по исследованию СМИ Ближнего Востока не брезговал искаженным переводом и в других случаях, утверждал он.

Другой пример [искаженного перевода Memri] — интервью египетской газеты с муфтием Иерусалима. Memri TV изменило вопрос «Как вы решаете вопрос с евреями, которые осаждают [мечеть] Аль-Акса и находятся рядом с ней?» на «Что вы думаете о евреях?». Затем они подвергли внушительной редактуре слова муфтия, чтобы придать оттенок антисемитизма его ответу

— Брайан Уиттакер, журналист Guardian

Впрочем, по мнению профессора теории перевода Моны Бейкер из Манчестерского университета, Memri вовсе не обязательно искажать переводы. В своей статье, посвященной исследованиям СМИ Ближнего Востока, Бейкер утверждала: Memri достаточно точно следит за соответствием английской версии оригиналу, однако проблема заключается в другом. Все дело в том, что проект показывает только «худшие из возможных примеров» из арабского и мусульманского мира, поэтому у зрителей может возникнуть впечатление, будто арабы и мусульмане — опасные экстремисты, отметила Бейкер.

Memri — это не только организация, которая с помощью своих переводов продвигает повестку терроризма и безопасности, но и определенно самая крупная, самая активно финансируемая организация такого рода и самая влиятельная среди политиков и медиа, особенно в США

— Мона Бейкер, профессор теории перевода в Манчестерском университете

Memri выбирает источники, основываясь на определенной версии реальности, которую хочет пропагандировать. Так заявила в своей магистерской диссертации выпускница Американского университета Шарджи Рана Ахмад Салах. «Запад [в проекте Memri TV] представлен в качестве угнетенного протагониста, в то время как арабы и мусульмане изображены как злодеи, угрожающие западному миру своим террористическим поведением, насилием и ненавистью», — писала Салах. При этом она отметила, что у американской аудитории Memri TV считается надежным источником новостей — в первую очередь благодаря тому, что его неоднократно цитировали известные западные информагентства.

Претензии к Memri возникали и у людей, участвовавших в передачах, которые в итоге попадали на сайт Memri TV. К примеру, саудовский религиозный деятель Аль-Мунаджид раскритиковал организацию за то, что она переиначила его слова о так называемом супружеском долге.

Однажды я сказал, что женщина должна подчиниться мужу, если он зовет ее в постель. В таком случае она должна согласиться, иначе ангелы проклянут ее. Она должна откликнуться на его просьбу, даже если в этот момент готовит у плиты — согласно хадисам пророка. Сайт Memri TV взял мои слова и написал «Изнасилование жен»

— Мухаммад Аль-Мунаджид, проповедник из Саудовской Аравии

Американский писатель и политолог Норман Финкельштейн, автор книги «Индустрия Холокоста», утверждал, что Memri намеренно удалило значительную часть его слов из интервью ливанскому телеканалу, чтобы выставить его отрицателем Холокоста. «Они (Memri — прим. «Ленты.ру») используют те же техники пропаганды, что и нацисты. Они вырывают суть из контекста, чтобы навредить лично или политически людям, которые им не нравятся», — заявлял Финкельштейн.

Кармон на обвинения в наличии у его проекта определенной повестки отвечал уверенно. «Наша цель — отражать реальность. Если знание этой реальности принесет выгоду той или иной стороне, так тому и быть», — подчеркивал он в переписке с Уиттакером.