Объявлены первые финалисты «Евровидения-2022»

Уже 12 мая состоится второй полуфинал. На сцене встретятся представители 18 стран: Швеции, Бельгии, Польши, Кипра, Грузии, Израиля и других. Еще до начала отборочного этапа стало известно, что Финляндию представит группа The Rasmus, известная в России по таким песням как Livin' in a World Without You и In the Shadows.