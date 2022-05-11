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2 часа назад

Объявлены первые финалисты «Евровидения-2022»

Мира Маркина

На сайте международного музыкального конкурса «Евровидение» появилась информация о финалистах первого этапа.

Объявлены первые финалисты «Евровидения-2022»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

10 мая прошли выступления исполнителей из Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдавии и Нидерландов в рамках полуфинала. Продолжат состязание в конкурсе песни музыканты из Албании, Латвии, Словении, Болгарии, Хорватии, Дании и Австрии.

Уже 12 мая состоится второй полуфинал. На сцене встретятся представители 18 стран: Швеции, Бельгии, Польши, Кипра, Грузии, Израиля и других. Еще до начала отборочного этапа стало известно, что Финляндию представит группа The Rasmus, известная в России по таким песням как Livin' in a World Without You и In the Shadows.

Также известно, что в финал, который состоится 14 мая в Турине, заочно прошли представители Великобритании, Германии, Италии (победитель прошлого года), Испании и Франции.

Ранее мы писали о том, почему Россия не примет участие в песенном конкурсе в этом году.

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