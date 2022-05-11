Самые запоминающиеся номера за всю историю Евровидения

10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2022", проводящегося среди стран-членов Европейского вещательного союза. Пока победители этого года неизвестны, мы предлагаем вам вспомнить самые яркие и запоминающиеся выступления за всю историю Евровидения.

1. Дана Интернэшнл, 1998 год

Певец Ярон Коэн, изменивший в юном возрасте пол, поразил публику на Евровидении в 1998 году, выступив под именем Дана Интернэшнл. Шоу, исполненное на песню "Diva" настолько восхитило публику, что исполнительница вернулась в Израиль с победой. Женственный образ и песня, моментально ставшая хитом, прославили Дану на весь мир. Тогда трансгендерная история была для зрителей диковинной, но позже она еще не раз поднимется на Евровидении.

2. Lordi, 2006 год

Финская рок-группа Lordi буквально взорвала зал своим шоу на песню "Hard Rock Hallelujah". Все действо на сцене выглядело как в компьютерной игре или в музыкальном триллере. Крики солистов, тяжелый рок, грим и гигантские детализированные костюмы монстров, запоминающийся мотив - все это стало залогом успеха для финнов, которым впервые за всю историю Евровидения удалось привезти своей стране победу в этом конкурсе.

3. Дима Билан, 2008 год

Российский певец в 2008 году испытывал свои силы на Евровидении уже во второй раз. Но если в предыдущую свою поездку он занял второе место, то в 2008 "дожал" жюри и зрителей и смог забрать главный приз конкурса. А помогли ему в этом скрипач Эдвин Мартон и фигурист Евгений Плющенко. Вместе они сделали такой номер, который не оставил другим участникам шансов. Зрители завороженно наблюдали за тем, как прямо по сцене катается на коньках Плющенко - номер был сделан так органично и необычно, что первое место оказалось по праву у России.

4. Индюк Дастин, 2008 год

Daniel Aragay/Flickr

Индюк Дастин - телевизионный кукольный персонаж, развлекающий детскую аудиторию в Ирландии. Для чего и почему героя решили отправить на песенный конкурс - не очень ясно. Критики и зрители сомнительно отнеслись к выступлению персонажа, ведь речи о голосе там и не могло идти - Дастин весьма странно что-то то ли выкрикивал, то ли пытался пропеть в микрофон на плохом английском. При этом вокруг главного героя на сцене танцевали девушки в странных нарядах и с перьями на головах - вся картинка в целом не могла не запомниться - с этим Ирландия не прогадала. Но пройти в финал индюку, конечно, не удалось.

5. Александр Рыбак, 2009 год

Александр Рыбак, белорус, представляющий на Евровидении Норвегию, до сих пор считается лучшим исполнителем Евровидения, потому что его рекорд по количеству отданных голосов так и не смог никто побить, и это при том, что Норвегия за всю историю редко когда попадала даже в пятерку лучших. Обаяние Рыбака и его виртуозная игра на скрипке стали решающим фактором и помогли ему покорить буквально весь мир. Страны почти единогласно отдали максимальное количество голосов в его пользу. В номере были задействованы танцоры-акробаты, однако очарование самого певца вряд ли оставляло шансы на то, что кто-то будет смотреть на подтанцовку.

6. Кончита Вурст, 2014 год