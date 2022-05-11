Самые запоминающиеся номера за всю историю Евровидения

10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2022", проводящегося среди стран-членов Европейского вещательного союза. Пока победители этого года неизвестны, мы предлагаем вам вспомнить самые яркие и запоминающиеся выступления за всю историю Евровидения.
Певец Ярон Коэн, изменивший в юном возрасте пол, поразил публику на Евровидении в 1998 году, выступив под именем Дана Интернэшнл. Шоу, исполненное на песню "Diva" настолько восхитило публику, что исполнительница вернулась в Израиль с победой. Женственный образ и песня, моментально ставшая хитом, прославили Дану на весь мир. Тогда трансгендерная история была для зрителей диковинной, но позже она еще не раз поднимется на Евровидении.
Финская рок-группа Lordi буквально взорвала зал своим шоу на песню "Hard Rock Hallelujah". Все действо на сцене выглядело как в компьютерной игре или в музыкальном триллере. Крики солистов, тяжелый рок, грим и гигантские детализированные костюмы монстров, запоминающийся мотив - все это стало залогом успеха для финнов, которым впервые за всю историю Евровидения удалось привезти своей стране победу в этом конкурсе.
Российский певец в 2008 году испытывал свои силы на Евровидении уже во второй раз. Но если в предыдущую свою поездку он занял второе место, то в 2008 "дожал" жюри и зрителей и смог забрать главный приз конкурса. А помогли ему в этом скрипач Эдвин Мартон и фигурист Евгений Плющенко. Вместе они сделали такой номер, который не оставил другим участникам шансов. Зрители завороженно наблюдали за тем, как прямо по сцене катается на коньках Плющенко - номер был сделан так органично и необычно, что первое место оказалось по праву у России.
Индюк Дастин - телевизионный кукольный персонаж, развлекающий детскую аудиторию в Ирландии. Для чего и почему героя решили отправить на песенный конкурс - не очень ясно. Критики и зрители сомнительно отнеслись к выступлению персонажа, ведь речи о голосе там и не могло идти - Дастин весьма странно что-то то ли выкрикивал, то ли пытался пропеть в микрофон на плохом английском. При этом вокруг главного героя на сцене танцевали девушки в странных нарядах и с перьями на головах - вся картинка в целом не могла не запомниться - с этим Ирландия не прогадала. Но пройти в финал индюку, конечно, не удалось.
Александр Рыбак, белорус, представляющий на Евровидении Норвегию, до сих пор считается лучшим исполнителем Евровидения, потому что его рекорд по количеству отданных голосов так и не смог никто побить, и это при том, что Норвегия за всю историю редко когда попадала даже в пятерку лучших. Обаяние Рыбака и его виртуозная игра на скрипке стали решающим фактором и помогли ему покорить буквально весь мир. Страны почти единогласно отдали максимальное количество голосов в его пользу. В номере были задействованы танцоры-акробаты, однако очарование самого певца вряд ли оставляло шансы на то, что кто-то будет смотреть на подтанцовку.
Уже практически позабыв о Дане Интернэшнл, Евровидение в бурными овациями и восторгами встречает Кончиту Вурст - женщину в невероятном платье, с шикарными волосами и... бородой. На сцене снова трансгендер - австрийский певец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом своего женского альтер-эго. Песня, которая стала известной на весь мир сразу после Евровидения имела немалое значение, однако образ артиста все же сыграл решающую роль и принес дрэг-квин безоговорочную победу в песенном конкурсе.