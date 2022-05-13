Иван Ургант: биография, личная жизнь, фото

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант давно снискал народную любовь и пользуется заслуженной популярностью. Один из немногих ведущих на современном российском телевидении, чья фамилия вынесена в название шоу. «Рамблер» рассказывает о детстве, юности, любимой бабушке и карьерном пути Ивана Урганта.

С чего все начиналось

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Принято считать, что природа отдыхает на детях талантливых родителей. Действительно ребенку сложно превзойти известного папу или популярную маму, если он вдруг решил пойти по их стопам. Но к Ивану Урганту это расхожее мнение не имеет никакого отношения.

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Он родился в апреле 1978 года в Ленинграде в известной артистической семье. Его бабушку — Нину Ургант — массовый зритель помнит фильму «Белорусский вокзал», а театралы хорошо знают ее по ролям на театральной сцене.

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Дедушка — Лев Милиндер — также был актером. Мама — Валерия Киселева — актриса театра и кино, но на экранах она появлялась реже, чем на сцене. Папа — Андрей Ургант — известный ведущий и актер. С такими предками за спиной Иван Ургант был обречен на успех.

Иван Ургант не раз говорил, что самым близким для него человеком была его любимая бабушка Нина, иногда он называл ее мамой, но чаще по имени. Нина Ургант очень любила внука, а тот отвечал ей взаимностью.

Первые шаги в профессии

Получив школьный аттестат, Иван Ургант решил поступить в Петербургскую академию театрального искусства. Причем его взяли сразу на второй курс. Первую роль он сыграл в спектакле «Макбет», в котором также появилась Алиса Фрейндлих. Но несмотря на удачный дебют, театральная сцена его не слишком увлекла.

В те же годы он пробовал себя в роли шоумена в питерских барах и ночных клубах. Он умел создать атмосферу праздника и смешить людей. А кроме того, играл на разных музыкальных инструментах: гитаре, фортепиано, барабанах и флейте. Позже он начал работать на телевидении — на одном из региональных каналов вел информационную передачу «Петербургский курьер». Также Иван Ургант успел поработать на радио, сначала это было «Супер-радио», потом «Русское радио» и «Хит-ФМ». Этот опыт пригодился ему, когда его пригласили на MTV в Москву. Иван Ургант вместе с Ольгой Шелест и Антоном Комоловым вел шоу «Бодрое утро».

Работа на телевидении

В 2003 году Иван Ургант стал одним из ведущих шоу «Народный артист» на телеканале «Россия». Если MTV было доступно в отдельных городах, то «Россия» вещала на всю страну. Урганта стали узнавать и чаще приглашать в различные проекты.

А в 2005 году Иван Ургант перебрался на Первый канал, где он стал ведущим передачи «Большая премьера». Затем с его участием вышли проекты «Весна с Иваном Ургантом» и «Цирк со звездами», а за ними — «Одноэтажная Америка» с Владимиром Познером, «Стенка на стенку» и «Большая разница». Еще одна важная передача — «Смак». Для зрителей его появление в передаче стало неожиданностью, но он быстро сумел расположить их к себе.

Новым этапом в телевизионной карьере стало шоу «Прожекторперисхилтон», в котором Иван Ургант появился с Александром Цекало, Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном. Ведущие вместе читали газеты, обсуждали новости, встречали гостей, нередко ими становились голливудские звезды первой величины, а в конце шоу играли и пели песни. После нескольких сезонов проект закрылся, но зрители и сейчас с теплотой вспоминают те выпуски.

Иван Ургант в кино

Конечно, Иван Ургант больше известен как телеведущий и шоумен, но и в кино у него есть заметные работы. Так, он снялся в фильме «Жестокое время» и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «FM и ребята» и «33 квадратных метра». В картине «От 180 см и выше» Александра Стриженова Иван Ургант исполнил роль высокого друга. Затем вышел романтический фильм «Трое и Снежинка».

Отдельного упоминания заслуживает проект «Елки», эти фильмы выходили несколько лет подряд накануне нового года. Вытеснить «Иронию судьбу» «Елкам», конечно, не удалось, но в кинотеатрах эти фильмы показали неплохие сборы.

«Вечерний Ургант»

Это самое главное шоу в карьере Ивана Урганта. Первый выпуск вышел в 2012 году, передача сразу понравилась зрителям и неизменно показывала хорошие рейтинги. В шоу также появлялись и соведущие: Александр Гудков, Виктор Васильев, Дмитрий Хрусталев. Кроме разговоров с приглашенными гостями, в каждом выпуске были регулярные рубрики, некоторые с собственными ведущими: «Пойдем в кино, Оксана» с Антоном Долиным, «Острый репортаж» с Аллой Михеевой, «Селфи с незнакомцем», «Вечерний патруль», «Сашка, ты?» с Владимиром Маркони — всего около тридцати. Передача выходила в эфир почти десять лет, но в 2022 году в СМИ появились сообщения о ее закрытии.

Личная жизнь Ивана Урганта

Иван Ургант женился, когда ему было 18 лет, но первый брак с Кариной Андреевой продлился недолго. Они познакомились на вечеринке у общих друзей, влюбились, поженились, а через полтора года развелись. Карина после развода вскоре вышла замуж.

Дальше были отношения с журналисткой и телеведущей Татьяной Геворкян, друзья долго ждали приглашения на свадьбу, но через несколько лет отношения распались. Говорят, что во время съемок фильма «Трое и Снежинка» у Ивана Урганта был роман с актрисой Эмилией Спивак, но во что-то более серьезное эти отношения не переросли.

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Во второй раз Иван Ургант женился на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. У Натальи уже было двое детей — дочь Эрика и сын Нико, но Иван Ургант принял их как родных. В 2008 году у них родилась общая дочь, которую назвали Ниной в честь бабушки, в 2015 родилась вторая дочь, которую назвали Валерией в честь мамы Ивана.

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Проекты на телевидении

1999 — «Петербургский курьер»

2001-2002 — «Бодрое утро»

2003-2004 — «Народный артист»

2005 — «Большая премьера»

2006-2018 — «Смак»

2008-2012 — «Большая разница»

2008-2012,2017 — «Прожекторперисхилтон»

2012-2021 — «Вечерний Ургант»

2016-2020 — «Подмосковные вечера»

2019 — «Самые. Самые. Самые»

2020 — «Страна, которую так и не открыли»

2022 — КВН

Фильмография

1996 — «Жесткое время»

2002 — «FM и ребята»

2006 — «Первый скорый»

2007 — «Он, она и я»

2008 — «Красота требует...»

2010 — «Елки»

2011 — «Елки 3»

2014 — «Скорый «Москва-Россия»

2017 — «Мифы»

2018 — «Елки последние»

2021 — «Я не шучу»

2021 — «Елки 8»

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