Собчак рассказала, кто займет место Урганта

Популярное по всей России шоу «Вечерний Ургант» уже продолжительное время не выходит в эфир. Несмотря на то, что Первый канал официально заявил, что не увольнял шоумена, его так и не утвердили в роли ведущего «Алых парусов». В связи с этим до сих пор остается неясным, кто займет место Урганта, передают «Народные Новости».