Собчак рассказала, кто займет место Урганта

Популярное по всей России шоу «Вечерний Ургант» уже продолжительное время не выходит в эфир. Несмотря на то, что Первый канал официально заявил, что не увольнял шоумена, его так и не утвердили в роли ведущего «Алых парусов». В связи с этим до сих пор остается неясным, кто займет место Урганта, передают «Народные Новости».
«Его партнерша Даша Александрова остается. И сейчас ей ищут нового соведущего. Даша высокая, смотреться все должно гармонично, поэтому в пару ей рассматривают Нагиева. Но он еще не утвержден», – рассказала Ксения Собчак.
Итоговое решение еще не принято, но фанаты уверены, что Нагиев будет хорошей заменой Урганту, так как имеет большой опыт работы в этой сфере. Однако многие все же сожалеют, что выпускники не смогут насладиться искрометным юмором одного из лучших шоуменов страны.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Первый канал назвал чушью слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Первой, кто заговорил о закрытии телепередачи, была Ксения Собчак.