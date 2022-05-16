Вернувшийся в эфир ведущий насмешил зрителей фразой

Журналист и ведущий новостей на британском телеканале «Би-би-си» Хью Эдвардс, вернувшись в прямой эфир после паузы, заявил зрителям, что перекусил круассаном. Видео с корреспондентом, вытирающим рот от крошек, стало популярным в Twitter. Многие пользователи признались, что фраза журналиста их повеселила.

Ведущий освещал местные выборы, и на какое-то время эфир переключился на его коллегу, журналистку Риту Чакрабарти. Когда в прямом эфире снова показали Эдвардса, он облизнулся и вытер рот. «Признаюсь вам, я только что ел круассан», — сказал он. Журналист добавил, что ему стыдно признаваться в тайном перекусе.

Видео с Эдвардсом, опубликованное в Twitter телевизионным критиком Скоттом Брайаном, собрало больше одного миллиона просмотра. Некоторые признались, что их насмешила непринужденная манера речи телеведущего во время освещения им серьезной темы. «Никогда не стыдись того, что ты ешь круассан», «Он заслужил круассан», — пошутили пользователи.