Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров рассказал, как его обманул мошенник. Историей он поделился в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

По словам Диброва, на его электронную почту пришло письмо с просьбой подтвердить свою личность в социальной сети.

«Я клюнул. И у меня украли аккаунт мой в одной из социальных сетей», — признался он.

Дибров договорился с мошенником, что он за 100 долларов вернет знаменитости доступ к странице. Телеведущий отметил, что перечислил обещанные деньги, но злоумышленник после этого попросил сделать новый перевод.

«Отсюда правило: дорогие друзья, не платите мошенникам, они все равно не вернут вам ничего из того, что обещают», — подытожил гость программы.