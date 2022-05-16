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1 час назад

Ведущий Первого канала рассказал, как его обманул мошенник

Даша Краснова

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров рассказал, как его обманул мошенник. Историей он поделился в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Дибров рассказал, как его обманул мошенник
Фото: кадр из передачикадр из передачи

По словам Диброва, на его электронную почту пришло письмо с просьбой подтвердить свою личность в социальной сети.

«Я клюнул. И у меня украли аккаунт мой в одной из социальных сетей», — признался он.

Дибров договорился с мошенником, что он за 100 долларов вернет знаменитости доступ к странице. Телеведущий отметил, что перечислил обещанные деньги, но злоумышленник после этого попросил сделать новый перевод.

«Отсюда правило: дорогие друзья, не платите мошенникам, они все равно не вернут вам ничего из того, что обещают», — подытожил гость программы.

До этого мы рассказывали про 9 уловок мошенников на пляже.

ТВ,Дмитрий Дибров,Первый канал,
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