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2 часа назад

Автор КВН рассказал об испортившем номер игроке

Lenta.ru

Бывший игрок команды КВН «350» и один из авторов в «Клубе веселых и находчивых» Егор Кирильчик рассказал в шоу «КВН INSIDE» на YouTube, что участник коллектива «Азия MIX» Ростислав Ященко однажды не выучил шутки для одного из выступлений и неправильно их произнес. После этого, по словам Кирильчика, Первый канал был вынужден заменить в испорченном номере аудиоряд.

Автор КВН рассказал об испортившем номер игроке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кирильчик уточнил, что конфуз произошел в 2016 году во время полуфинала КВН. Предполагалось, что приветствие команды «Азия MIX» откроет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, но за несколько часов до игры он отказался от участия из-за срочного прямого эфира.

Губерниева заменил Ященко, однако, как отметил Кирильчик, кавээнщик не выучил текст шуток.

«Ростислав [Ященко] очень ошибался и наговорил откровенной фигни. (...) Он вышел, не зная текст, изображая комментатора, и завалил весь текст»,

— описал выступление Кирильчик.

Автор КВН подчеркнул, что Ященко «испоганил все шутки» так, что их «невозможно было показать в эфире Первого канала». Он также уточнил, что в связи с этим телеканал в версии для показа на телевидении заменил аудиоряд в выступлении «Азии MIX» на версию с генеральной репетиции игры.

«[Было] прямо слышно, что это аудиоряд с генералки в пустом зале, без реакции зала»,

— добавил Кирильчик.

ТВ,Дмитрий Губерниев,Первый канал,
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