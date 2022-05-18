Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Популярный комик рассказал о запретном для произношения на ТНТ слове

Lenta.ruиещё 2

Популярный российский стендап-комик, участник проекта «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Денис Чужой рассказал об одном слове, которое он решил перестать употреблять на своих концертах. В подкасте «Че там у евреев» на YouTube-канале Yalla, Balagan! он также назвал слово, запрещенное к произношению на ТНТ.

Популярный комик рассказал о запретном на ТНТ слове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметил юморист, на последнем концерте он употреблял слово «бомж».

«После этого я почитал, переписывался с людьми, которые [объяснили]: "Ну вот, что это слово обозначает"»,

— рассказал юморист. Чужой подчеркнул, что также попробовал себя в роли волонтера, помогающего бездомным, после чего решил, что на следующем концерте не будет произносить слово «бомж». Юморист назвал свое решение ростом.

«Тээнтэшники еще запрещают слово "вагина" говорить»,

— отметил он. Причину такого ограничения на телеканале комик не пояснил, пошутив, что хотел бы употреблять это слово в своих шутках.

ТВ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители