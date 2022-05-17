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58 минут назад

Создательница шоу на ТНТ рассказала о слезах из-за грубых сообщений зрителей

Lenta.ru

Известная российская комикесса, создательница шоу «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о слезах из-за неприличных сообщений от зрителей. Отношение к таким посланиям она раскрыла в шоу «Мне смешно», выпуск которого появился на платформе The Hole.

Создательница шоу на ТНТ рассказала о грубых сообщениях зрителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юмористка включила в студии оскорбительное голосовое сообщение, которое ей прислал в соцсетях зритель. Она отметила, что грубое послание развеселило ее.

«Я уже привыкла. Вот в начале я плакала, я прям плакала от таких [сообщений]», — призналась Мягкова.

Создательница телешоу добавила, что некоторые фанаты отправляют ей в соцсетях непрошеные интимные снимки. Она указала, что в прошлом также переживала из-за подобных сообщений, однако сейчас относится к ним с юмором.

Ранее Мягкова раскрыла подробности своего развода, произошедшего 13 лет назад. Юмористка призналась, что надеялась сохранить брак и старалась оттягивать его расторжение.

ТВ,Ирина Мягкова,
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