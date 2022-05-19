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2 часа назад

Долина предложила создать аналог Евровидения

Мира Маркина

На пресс-конференции в ТАССе певица Лариса Долина выступила с предложением организовать международный песенный конкурс по аналогии с Евровидением и проводить его в России.

Долина предложила создать аналог Евровидения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица призналась, что итоги последнего конкурса Евровидение, который прошел в Турине, ее неприятно удивили.

«Последнее «Евровидение» — это показатель. Все видели, как практически в прямом эфире подменялись оценки многих стран. И этот подлог уже настолько не скрывается, что хочется спросить: «Так можно было?», — приводит цитату звезды МК.

Участие в новом международном конкурсе предусматривало бы исполнение песен исключительно на русском языке, подчеркнула Долина.

«Нас очень много, мы везде, от нас никуда не деться, и в сторону нас не отодвинешь, как бы многие ни пытались», — заявила певица.

Напомним, пресс-конференция состоялась в связи с созданием Российской музыкальной ассоциации.

Ранее «Рамблер» писал о том, что спасет российский кинематограф, по мнению Сергея Безрукова.

ТВ,Лариса Долина,
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