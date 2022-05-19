Цискаридзе стал постоянным ведущим Первого канала

«Мы будем говорить о личностях гениальных, великих, уникальных, которые навсегда изменили мир. Их всех объединяло одно: родина – это Россия. Передача о самых известных россиянах в мире – Юрии Алексеевиче Гагарине, Святославе Федорове, Анатолии Тарасове, Владимире Высоцком, Майе Плисецкой и других легендарных личностях», — рассказал Цискаридзе.