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2 часа назад

Цискаридзе стал постоянным ведущим Первого канала

Мира Маркина

Артист балета Николай Цискаридзе утвержден на роль постоянного ведущего программы «Сегодня вечером», сообщает KP.RU.

Цискаридзе стал постоянным ведущим Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые зрители увидели Николая Цискаридзе в роли ведущего этой программы в праздничном выпуске ко Дню победы. Эфир 7 мая был посвящен песням о Великой Отечественной войне. Интернет-зрителям понравился этот выпуск.

Теперь стало известно, что Николай Цискаридзе приезжает на съемки сразу нескольких выпусков программы. Артист приоткрыл завесу тайны над темой будущей передачи.

«Мы будем говорить о личностях гениальных, великих, уникальных, которые навсегда изменили мир. Их всех объединяло одно: родина – это Россия. Передача о самых известных россиянах в мире – Юрии Алексеевиче Гагарине, Святославе Федорове, Анатолии Тарасове, Владимире Высоцком, Майе Плисецкой и других легендарных личностях», — рассказал Цискаридзе.

Ранее «Рамблер» писал о том, могут ли заменить ведущего программы «Вечерний Ургант».

ТВ,Майя Плисецкая,Анатолий Тарасов,Святослав Федоров,Николай Цискаридзе,Юрий Гагарин,Первый канал,
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