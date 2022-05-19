Цискаридзе стал постоянным ведущим Первого канала

Артист балета Николай Цискаридзе утвержден на роль постоянного ведущего программы «Сегодня вечером», сообщает KP.RU.
Впервые зрители увидели Николая Цискаридзе в роли ведущего этой программы в праздничном выпуске ко Дню победы. Эфир 7 мая был посвящен песням о Великой Отечественной войне. Интернет-зрителям понравился этот выпуск.
Теперь стало известно, что Николай Цискаридзе приезжает на съемки сразу нескольких выпусков программы. Артист приоткрыл завесу тайны над темой будущей передачи.
«Мы будем говорить о личностях гениальных, великих, уникальных, которые навсегда изменили мир. Их всех объединяло одно: родина – это Россия. Передача о самых известных россиянах в мире – Юрии Алексеевиче Гагарине, Святославе Федорове, Анатолии Тарасове, Владимире Высоцком, Майе Плисецкой и других легендарных личностях», — рассказал Цискаридзе.
Ранее «Рамблер» писал о том, могут ли заменить ведущего программы «Вечерний Ургант».