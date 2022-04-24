Могут ли заменить ведущего в передаче "Вечерний Ургант"

В Сети множатся слухи о переезде Ивана Урганта, однако сам шоумен этого не подтверждает, а его знакомые убеждают подписчиков в том, что Ургант не собирался покидать страну, а в Израиль улетал лишь на время.
Первый канал временно приостановил выход в эфир передачи "Вечерний Ургант", ведущим которой и был артист. У поклонников не обошлось без вопросов, что же будет дальше с программой. Экспресс-газета спросила у телеведущего Сергея Зайцева, что он думает по поводу будущего передачи и возможно ли такое, что канал наймет другого ведущего?
Иван Ургант вернется, потому что только он — ведущий программы «Вечерний Ургант». Передача появилась на ТВ не просто так. Иван Ургант прошел большой путь от репортера и корреспондента до продюсера и ведущего федерального проекта... Передача вряд ли сможет существовать без Ивана Урганта. Потому что в других странах, например, в США, есть свои шоу подобного формата в каждом штате. Оно завязано на конкретные персоналии. У нас также. Шоу «Вечерний Ургант» без модернизации формата вряд ли сможет существовать" - высказал свое мнение Зайцев.
Не так давно в Сети ходил слух, что ведущим может стать Гарик Мартиросян, однако эта информация не была никем подтверждена.
Ранее мы рассказывали, как Иван Ургант прокомментировал слухи о своем отъезде из России.