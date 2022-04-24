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3 часа назад

Могут ли заменить ведущего в передаче "Вечерний Ургант"

Мира Маркина

В Сети множатся слухи о переезде Ивана Урганта, однако сам шоумен этого не подтверждает, а его знакомые убеждают подписчиков в том, что Ургант не собирался покидать страну, а в Израиль улетал лишь на время.

Могут ли заменить ведущего в передаче "Вечерний Ургант"
Фото: риа новостириа новости

Первый канал временно приостановил выход в эфир передачи "Вечерний Ургант", ведущим которой и был артист. У поклонников не обошлось без вопросов, что же будет дальше с программой. Экспресс-газета спросила у телеведущего Сергея Зайцева, что он думает по поводу будущего передачи и возможно ли такое, что канал наймет другого ведущего?

Иван Ургант вернется, потому что только он — ведущий программы «Вечерний Ургант». Передача появилась на ТВ не просто так. Иван Ургант прошел большой путь от репортера и корреспондента до продюсера и ведущего федерального проекта... Передача вряд ли сможет существовать без Ивана Урганта. Потому что в других странах, например, в США, есть свои шоу подобного формата в каждом штате. Оно завязано на конкретные персоналии. У нас также. Шоу «Вечерний Ургант» без модернизации формата вряд ли сможет существовать" - высказал свое мнение Зайцев.

Не так давно в Сети ходил слух, что ведущим может стать Гарик Мартиросян, однако эта информация не была никем подтверждена.

Ранее мы рассказывали, как Иван Ургант прокомментировал слухи о своем отъезде из России.

ТВ,Сергей Зайцев,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Первый канал,
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