Могут ли заменить ведущего в передаче "Вечерний Ургант"

Иван Ургант вернется, потому что только он — ведущий программы «Вечерний Ургант». Передача появилась на ТВ не просто так. Иван Ургант прошел большой путь от репортера и корреспондента до продюсера и ведущего федерального проекта... Передача вряд ли сможет существовать без Ивана Урганта. Потому что в других странах, например, в США, есть свои шоу подобного формата в каждом штате. Оно завязано на конкретные персоналии. У нас также. Шоу «Вечерний Ургант» без модернизации формата вряд ли сможет существовать" - высказал свое мнение Зайцев.