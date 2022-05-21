Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
3 часа назад

Причудливые советские мультфильмы, которые до сих пор удивляют

Кристина Уколова

Советские мультипликаторы умели создавать нестандартные произведения. «Рамблер» вспомнил оригинальные мультфильмы, которые озадачивали детей и забавляли взрослых.

Советские мультфильмы, которые до сих пор удивляют
Фото: Кадр из мультфильма «Ограбление по...»Кадр из мультфильма «Ограбление по...»

«Ограбление по...» (1978)

Видео дня

Четыре остроумные пародии на детективные фильмы США, Франции, Италии и СССР. Герои срисованы с кинозвезд той эпохи и обыгрывают сюжеты знаменитых картин.

Например, в новелле «Ограбление по-американски», изобилующей перестрелками, погонями и взрывами, в полицейском можно узнать Марлона Брандо, в роковой женщине — Элизабет Тейлор, а стриптизере (он, кстати, не раздевается, а одевается) — Кирка Дугласа.

В изысканном «Ограблении по-французски» в героях легко угадываются Ален Делон, Брижит Бардо, Жан Габен и Луи де Фюнес, а в сюжете такие фильмы как «Солнце бродяг» и «Мелодия из подвала».

В итальянской новелле герои срисованы с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, а сюжет отсылает к киноленте «Вчера, сегодня, завтра». В советской новелле в образе грабителей предстали Савелий Крамаров и Станислав Чекан, а в роли милиционера Михаил Жаров.

«Дарю тебе звезду» (1974)

Ироничная зарисовка в четырех частях об отношениях мужчины и женщины. В каменном веке, в гареме, в современном мегаполисе и даже на космическом корабле мужчина обещает женщине подарить звезды и показать ей край Вселенной, пока она терпеливо чистит кастрюли.

Кадр из мультфильма «Очень синяя борода»

«Очень синяя борода» (1979)

Еще одна история о трудностях брака. Детектив расследует дело о Синей Бороде, пока его ревнивая жена скандалит. В конце концов он встречает самого герцога (а точнее, двойника, принявшего его облик), который рассказывает печальную историю трех своих браков.

Первая жена была помешана на моде, поэтому заставляла мужа носить корсет и доспехи, а ее ручной дракон не давал ему покоя. Вторая супруга увлекалась здоровым образом жизни, поэтому изводила герцога диетами, йогой и гимнастикой. Третья жена обожала принимать гостей, а вернувшийся раньше герцог застал ее в объятиях кавалера.

Выслушав историю Синей Бороды, детектив едет домой, пока жена по телефону закатывает ему очередной скандал. И у детектива стремительно отрастает синяя борода.

«Контакт» (1978)

Фантастическая история в психоделических тонах. Летним днем художник отправляется на природу и встречает инопланетянина. Это бесформенное существо с треугольными глазами, которое общается с помощью гудков. Инопланетянин начинает принимать образы всего, что видит — луга, цветов, бабочек — и пытается догнать испуганного художника, чтобы просто вернуть ему потерянные сапоги. В мультфильме звучит знаменитая мелодия из фильма «Крестный отец».

ТВ,Дарю тебе звезду,Контакт,Ограбление по-американски,Крёстный отец,Станислав Чекан,Михаил Жаров,Савелий Крамаров,Жан Габен,Ален Делон,Софи Лорен,Элизабет Тейлор,Марчелло Мастроянни,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители