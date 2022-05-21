Советские мультфильмы, которые до сих пор удивляют

Советские мультипликаторы умели создавать нестандартные произведения. «Рамблер» вспомнил оригинальные мультфильмы, которые озадачивали детей и забавляли взрослых.

Фото: Кадр из мультфильма «Ограбление по...» Кадр из мультфильма «Ограбление по...»

«Ограбление по...» (1978)

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Четыре остроумные пародии на детективные фильмы США, Франции, Италии и СССР. Герои срисованы с кинозвезд той эпохи и обыгрывают сюжеты знаменитых картин.

Например, в новелле «Ограбление по-американски», изобилующей перестрелками, погонями и взрывами, в полицейском можно узнать Марлона Брандо, в роковой женщине — Элизабет Тейлор, а стриптизере (он, кстати, не раздевается, а одевается) — Кирка Дугласа.

В изысканном «Ограблении по-французски» в героях легко угадываются Ален Делон, Брижит Бардо, Жан Габен и Луи де Фюнес, а в сюжете такие фильмы как «Солнце бродяг» и «Мелодия из подвала».

В итальянской новелле герои срисованы с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, а сюжет отсылает к киноленте «Вчера, сегодня, завтра». В советской новелле в образе грабителей предстали Савелий Крамаров и Станислав Чекан, а в роли милиционера Михаил Жаров.

«Дарю тебе звезду» (1974)

Ироничная зарисовка в четырех частях об отношениях мужчины и женщины. В каменном веке, в гареме, в современном мегаполисе и даже на космическом корабле мужчина обещает женщине подарить звезды и показать ей край Вселенной, пока она терпеливо чистит кастрюли.

Кадр из мультфильма «Очень синяя борода»

«Очень синяя борода» (1979)

Еще одна история о трудностях брака. Детектив расследует дело о Синей Бороде, пока его ревнивая жена скандалит. В конце концов он встречает самого герцога (а точнее, двойника, принявшего его облик), который рассказывает печальную историю трех своих браков.

Первая жена была помешана на моде, поэтому заставляла мужа носить корсет и доспехи, а ее ручной дракон не давал ему покоя. Вторая супруга увлекалась здоровым образом жизни, поэтому изводила герцога диетами, йогой и гимнастикой. Третья жена обожала принимать гостей, а вернувшийся раньше герцог застал ее в объятиях кавалера.

Выслушав историю Синей Бороды, детектив едет домой, пока жена по телефону закатывает ему очередной скандал. И у детектива стремительно отрастает синяя борода.

«Контакт» (1978)