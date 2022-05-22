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1 час назад

Николай Басков выступил за создание аналога "Евровидения"

Газета.Ru

Певец Николай Басков заявил, что в России собираются создать конкурс, который может стать отчасти аналогом "Евровидения". Об этом сообщает 5-tv.ru.

Николай Басков выступил за создание аналога "Евровидения"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам исполнителя, для участия в песенном конкурсе пригласят дружественные страны, которые в период распространения русофобии остались с Россией. Он рассказал, что члены Российской музыкальной ассоциации сделали вывод о том, что необходимо создавать конкурс, "где будет пропаганда русского языка, русской песни в плане популярной музыки".

"Мы хотим сделать конкурс, в котором люди из разных стран будут петь на русском языке, тем самым будет популяризироваться культура. И в то же время они будут выступать в своем национальном (стиле. — "Газета.Ru"): представлять и свою страну, и свою музыку",

— сказал артист.

Он также указал, что конкурс будет иметь как культурное, так и дипломатическое значение.

"В этом начинается взаимоотношение культуры, начинается распространение уважения к русским и русской культуре. Так как сейчас русофобия, ее запрещают, русских начинают гнобить",

— сказал Басков. Он выразил мнение, что немного времени спустя это изменится.

ТВ,Николай Басков,
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