Николай Басков выступил за создание аналога "Евровидения"

Певец Николай Басков заявил, что в России собираются создать конкурс, который может стать отчасти аналогом "Евровидения". Об этом сообщает 5-tv.ru.
По его словам исполнителя, для участия в песенном конкурсе пригласят дружественные страны, которые в период распространения русофобии остались с Россией. Он рассказал, что члены Российской музыкальной ассоциации сделали вывод о том, что необходимо создавать конкурс, "где будет пропаганда русского языка, русской песни в плане популярной музыки".
"Мы хотим сделать конкурс, в котором люди из разных стран будут петь на русском языке, тем самым будет популяризироваться культура. И в то же время они будут выступать в своем национальном (стиле. — "Газета.Ru"): представлять и свою страну, и свою музыку",
— сказал артист.
Он также указал, что конкурс будет иметь как культурное, так и дипломатическое значение.
"В этом начинается взаимоотношение культуры, начинается распространение уважения к русским и русской культуре. Так как сейчас русофобия, ее запрещают, русских начинают гнобить",
— сказал Басков. Он выразил мнение, что немного времени спустя это изменится.