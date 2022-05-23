Участница "Битвы экстрасенсов" перестала верить магам после шоу

Участница 10-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Юлия Скалкина призналась, что перестала верить в способности медиумов, побывав на программе. Этим она поделилась в разговоре с kp.ru.

"Настоящие там только участники с историями. А вот экстрасенсы - лишь артисты, у которых своя роль и образ. Мне это стало понятно, когда перед съемками у меня подробно расспрашивали про всю мою жизнь",

Участница заявила, что все сказанные ею слова продюсерам шоу по итогу отмечали сами маги на камеру. При этом Скалкина последовала совету экстрасенса Джулии Ванг, которая предложила ей переехать из Иркутска, чтобы родить ребенка. Женщина продала недвижимость в сибирском городе и обосновалась в Москве. Через три года после шоу у нее появился ребенок.