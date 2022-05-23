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2 часа назад

Участница "Битвы экстрасенсов" перестала верить магам после шоу

Газета.Ru

Участница 10-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Юлия Скалкина призналась, что перестала верить в способности медиумов, побывав на программе. Этим она поделилась в разговоре с kp.ru.

Участница "Битвы экстрасенсов" перестала верить магам после шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Настоящие там только участники с историями. А вот экстрасенсы - лишь артисты, у которых своя роль и образ. Мне это стало понятно, когда перед съемками у меня подробно расспрашивали про всю мою жизнь",

- поделилась экс-героиня "Битвы экстрасенсов".

Участница заявила, что все сказанные ею слова продюсерам шоу по итогу отмечали сами маги на камеру. При этом Скалкина последовала совету экстрасенса Джулии Ванг, которая предложила ей переехать из Иркутска, чтобы родить ребенка. Женщина продала недвижимость в сибирском городе и обосновалась в Москве. Через три года после шоу у нее появился ребенок.

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