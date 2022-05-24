НТВ запустит шоу с использованием виртуальной реальности

Телеканал НТВ запустит новый развлекательный проект "Аватар-шоу" с использованием технологий захвата движения (Motion Capture) и виртуальной реальности (Virtual Reality, VR). Это позволит вывести на сцену не существующих в реальности героев различных вселенных и персонажей сказок с голосами, движениями и эмоциями настоящих участников, которые скрываются за аватарами. Об этом Sostav сообщила пресс-служба телеканала.
В каждом выпуске будут участвовать восемь знаменитостей. Они будут находиться в специальной комнате, откуда будут озвучивать свои аватары, не зная имён друг друга и не встречаясь на съёмках и репетициях. Жюри попытается угадать, кто перед ними. Вести шоу будет Вячеслав Макаров, ведущий шоу "Маска". Продакшеном займётся компания "ВайТ Медиа".
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ:
Мы с успехом опробовали технологии расширенной реальности в производстве развлекательного формата "Шоумаскгоон" и третий год подряд выпускаем самое засекреченное шоу нашего телевидения "Маску". Разработка уникальной технологии для нового проекта длилась более полугода, и сейчас мы с уверенностью можем сказать, что готовы создать сказочную вселенную, оказаться в которой мечтали все.
Оригинальный формат "Шоумаскгоон"был создан НТВ задействовал технологии расширенной реальности (Extended reality, XR), дополненной реальности (Augmented reality, AR), а также смешанной реальности – (Mixed reality, MR).