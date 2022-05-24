НТВ запустит шоу с использованием виртуальной реальности

Телеканал НТВ запустит новый развлекательный проект "Аватар-шоу" с использованием технологий захвата движения (Motion Capture) и виртуальной реальности (Virtual Reality, VR). Это позволит вывести на сцену не существующих в реальности героев различных вселенных и персонажей сказок с голосами, движениями и эмоциями настоящих участников, которые скрываются за аватарами. Об этом Sostav сообщила пресс-служба телеканала.

В каждом выпуске будут участвовать восемь знаменитостей. Они будут находиться в специальной комнате, откуда будут озвучивать свои аватары, не зная имён друг друга и не встречаясь на съёмках и репетициях. Жюри попытается угадать, кто перед ними. Вести шоу будет Вячеслав Макаров, ведущий шоу "Маска". Продакшеном займётся компания "ВайТ Медиа".