"Пятница!" объявила о поиске мужа для Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева в своем Telegram-канале анонсировала новую экспериментальную программу, в которой примет участие. Шоу будет называться "Сердце Ивлеевой".

На проекте звезда будет искать себе мужа. Для участия будут отобраны 50 мужчин разного социального статуса.

"Я не отказалась бы от романтических отношений. А там уж, как говорится, как бог даст. Я открыта ко всему",

- говорит Ивлеева в промо.

Телеведущая добавила, что ей придется быть откровенной для участия в программе такого формата. В 2018 году на ТНТ проходило шоу похожего формата - "Замуж за Бузову". В ходе проекта певица выбирала себе спутника жизни.