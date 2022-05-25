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7 часов назад

"Пятница!" объявила о поиске мужа для Насти Ивлеевой

Газета.Ru

Настя Ивлеева в своем Telegram-канале анонсировала новую экспериментальную программу, в которой примет участие. Шоу будет называться "Сердце Ивлеевой".

"Пятница!" объявила о поиске мужа для Насти Ивлеевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На проекте звезда будет искать себе мужа. Для участия будут отобраны 50 мужчин разного социального статуса.

"Я не отказалась бы от романтических отношений. А там уж, как говорится, как бог даст. Я открыта ко всему",

- говорит Ивлеева в промо.

Телеведущая добавила, что ей придется быть откровенной для участия в программе такого формата. В 2018 году на ТНТ проходило шоу похожего формата - "Замуж за Бузову". В ходе проекта певица выбирала себе спутника жизни.

Летом 2021 года Настя Ивлеева развелась с рэпером Элджеем после четырех лет совместной жизни. Знаменитости остались в дружеских отношениях после расставания.

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