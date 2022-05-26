Телеканал «Пятница!» назвал шуткой шоу «Отсидевшая в 16»

Гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия назвал шуткой информацию о том, что на телеканале выйдет новое шоу под названием «Отсидевшая в 16». Его слова передает издание «Подъем».

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«Это веселый фейк, внутренний троллинг нашего конкурента — телеканала "Ю", на котором выходит программа "Беременна в 16"»,

— сообщил Картозия.

По его словам, в Telegram-канале «Пятницы» ранее также был опубликован шуточный опрос о том, какое шоу стоит создать телеканалу: «Поседевшая в 16», «Отлетевшая в 16» и другие. «Затрудняемся представить, как можно проверить внутрицеховую шутку на предмет пропаганды чего-либо», — добавил он, комментируя новость о том, что Лига безопасного интернета решила обратиться в Генпрокуратура из-за шоу «Отсидевшая в 16».

Ранее в четверг, 26 мая, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеканал «Пятница!» из-за анонса шоу «Отсидевшая в 16». По мнению Мизулиной, ведомство должно было изучить, не является ли программа «способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии АУЕ» (запрещенное в России экстремистское движение).