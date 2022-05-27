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3 часа назад

Шеф Ивлев раскрыл свой способ похудения

Даша Краснова

Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как ему удалось сбросить тридцать килограммов. О своем способе похудения он рассказал в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».

Шеф Ивлев раскрыл свой способ похудения
Фото: кадр из передачикадр из передачи

По словам телеведущего, в похудении ему помогла его супруга Валерия Куденкова, которая придерживалась диеты вместе с ним.

«Она тоже регулирует свое питание».

Ивлев рассказал, что они с супругой исключили из дневного рациона сладкое и мучное.

«Мы убрали сахар, оставили его только на завтрак. Я не могу чай пить без сахара. И убрали хлеб, оставили его тоже только с утра», — поделился телеведущий.

После семи часов вечера шеф позволяет себе съесть только пару яблок.

«Эта тема продолжается шесть дней в неделю: мы стараемся сидеть на своем питании. И один день мы можем устроить свистопляски», — заключил повар.

До этого мы рассказывали, почему экстремальную диету Ким Кардашьян критикуют в Сети.

ТВ,Константин Ивлев,Ким Кардашьян,
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