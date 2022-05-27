Шеф Ивлев раскрыл свой способ похудения

Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как ему удалось сбросить тридцать килограммов. О своем способе похудения он рассказал в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

По словам телеведущего, в похудении ему помогла его супруга Валерия Куденкова, которая придерживалась диеты вместе с ним.

«Она тоже регулирует свое питание».

Ивлев рассказал, что они с супругой исключили из дневного рациона сладкое и мучное.

«Мы убрали сахар, оставили его только на завтрак. Я не могу чай пить без сахара. И убрали хлеб, оставили его тоже только с утра», — поделился телеведущий.

После семи часов вечера шеф позволяет себе съесть только пару яблок.

«Эта тема продолжается шесть дней в неделю: мы стараемся сидеть на своем питании. И один день мы можем устроить свистопляски», — заключил повар.