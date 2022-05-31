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53 минуты назад

Сябитову разнесли за съемки в «Сегодня вечером»

Катерина Саломе

Телеведущая Роза Сябитова приняла участие в проекте «Сегодня вечером». Но зрители раскритиковали съемки звезды.

Сябитову разнесли за съемки в «Сегодня вечером»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сябитову пригласили в качестве героини. Выпуск с ее участием был посвящен «бабушкиным котлетам». И пока гости студии активно обсуждали эту тему, Роза угощала их пирожками, которые принесла с собой на программу, чем возмутила телезрителей.

«Только вот мне не понравилось поведение Розы Сябитовой»,

— высказался пользователь Сети.

Читайте также о том, что Сябитова жестко осудила поведение Акиньшиной.

ТВ,Роза Сябитова,
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