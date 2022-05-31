Сябитову разнесли за съемки в «Сегодня вечером»

Телеведущая Роза Сябитова приняла участие в проекте «Сегодня вечером». Но зрители раскритиковали съемки звезды.
Сябитову пригласили в качестве героини. Выпуск с ее участием был посвящен «бабушкиным котлетам». И пока гости студии активно обсуждали эту тему, Роза угощала их пирожками, которые принесла с собой на программу, чем возмутила телезрителей.
«Только вот мне не понравилось поведение Розы Сябитовой»,
— высказался пользователь Сети.
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