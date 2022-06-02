Россияне назвали любимые советские мультфильмы

Любимые советские мультфильмы назвали россияне в опросе телеканала «МУЛЬТ». Респондентам предлагалось на выбор десять вариантов. Результаты появились в распоряжении «Мосленты».
Лидером в рейтинге оказалась знаменитая анимационная трилогия «Трое из Простоквашино», за нее проголосовало 35 процентов россиян. Строчкой ниже расположился мультсериал «Ну, погоди!» (23 процента), а третье место разделили мультфильмы «Вовка в Тридевятом царстве» и «Котенок по имени Гав», получив по 8 процентов голосов. Закрыли первую пятерку «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон», их назвали 7 и 6 процентов респондентов.
«Винни-Пух» собрал 5 процентов голосов, «Обезьянки» и «Чебурашка» по 3 процента и «38 попугаев» — 2 процента.
Опрос проводился в официальных группах телеканала «МУЛЬТ» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В нем приняло участие более 2,5 тысячи человек, говорится в пресс-релизе.
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