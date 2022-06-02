Россияне назвали любимые советские мультфильмы

Любимые советские мультфильмы назвали россияне в опросе телеканала «МУЛЬТ». Респондентам предлагалось на выбор десять вариантов. Результаты появились в распоряжении «Мосленты».

Фото: Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

«Винни-Пух» собрал 5 процентов голосов, «Обезьянки» и «Чебурашка» по 3 процента и «38 попугаев» — 2 процента.

Опрос проводился в официальных группах телеканала «МУЛЬТ» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В нем приняло участие более 2,5 тысячи человек, говорится в пресс-релизе.