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6 часов назад

«Первый канал» передал «Дом кино», «Телекафе» и «Бобра» новому владельцу

Sostav.ruиещё 3

Структура, связанная со спутниковым оператором «Триколор», приобрела у «Первого» десять тематических каналов, вещающих в кабельных сетях под брендом «Цифровое Телесемейство», в том числе «Время», «Телекафе», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Бобёр», «О!», «Поехали!», «Победа» и «Катюша». Телеканалы, сменившие владельца, вошли в один медиахолдинг вместе с самим «Триколором», сообщает РБК, ссылаясь на источники на медиарынке.

«Первый канал» передал «Дом кино», «Телекафе» и «Бобра» новому владельцу
Фото: PixnioPixnio

Фактическим покупателем бизнеса стало зарегистрированное в Калининградской области АО «УльтраРу».

Наиболее популярный проект «Цифрового Телесемейства» — «Дом Кино», специализирующийся на показе отечественных фильмов. Среднесуточная доля «Дома кино» за первые четыре месяца равнялась 1,1% — у других проектов «Цифрового семейства» этот показатель не превышает 1%. Согласно измерениям Mediascope, по итогам января-апреля 2022 года телеканал находился на 18-м месте среди всех зрителей старше четырёх лет в крупных городах страны.

В «Триколоре» заявили РБК, что сделка прошла на «рыночных условиях». В пресс-службе самого «Первого канала» корреспондентам издания также подтвердили факт сделки.

Выручка «Первого канала» в 2021 году составила около 28 млрд руб. Выручка основного юрлица «Триколора» — «Национальной спутниковой компании» — в 2021 году достигла почти 16,5 млрд руб.

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