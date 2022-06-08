Малахов выпустит новую программу о детях Владимира Жириновского

Было отмечено, что главным героем телешоу станет бывший депутат Государственный думы России Игорь Лебедев, который, по информации СМИ в прошлом году якобы сменил свои фамилию, имя и отчество и стал Давидом Александровичем Гарсией. Сообщалось, что причиной для таких изменений могли стать санкции против сына Владимира Вольфовича, которые были введены в 2014 году.