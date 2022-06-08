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1 час назад

Телеведущий Андрей Малахов выпустит новую программу о детях Владимира Жириновского

FBM.ru

Ведущий и журналист Андрей Малахов собирается снять телепередачу о детях бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает издание News.ru.

Малахов выпустит новую программу о детях Владимира Жириновского
Фото: https://fbm.ru/https://fbm.ru/

Согласно сведениям источника, двухчасовая программа получит название «Исповедь детей Жириновского», и она будет не в формате проекта «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Было отмечено, что главным героем телешоу станет бывший депутат Государственный думы России Игорь Лебедев, который, по информации СМИ в прошлом году якобы сменил свои фамилию, имя и отчество и стал Давидом Александровичем Гарсией. Сообщалось, что причиной для таких изменений могли стать санкции против сына Владимира Вольфовича, которые были введены в 2014 году.

Напомним, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. Лебедев опубликовал прощальный пост об отце.

ТВ,Игорь Лебедев,Андрей Малахов,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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