Малахов выпустит новую программу о детях Владимира Жириновского

Ведущий и журналист Андрей Малахов собирается снять телепередачу о детях бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает издание News.ru.
Согласно сведениям источника, двухчасовая программа получит название «Исповедь детей Жириновского», и она будет не в формате проекта «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Было отмечено, что главным героем телешоу станет бывший депутат Государственный думы России Игорь Лебедев, который, по информации СМИ в прошлом году якобы сменил свои фамилию, имя и отчество и стал Давидом Александровичем Гарсией. Сообщалось, что причиной для таких изменений могли стать санкции против сына Владимира Вольфовича, которые были введены в 2014 году.
Напомним, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. Лебедев опубликовал прощальный пост об отце.